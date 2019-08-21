Пророчество Матроны Московской о массовой гибели людей в 2019-м выложили в сеть

Святая Русской православной церкви Матрона Московская в свое время предсказала массовую гибель людей в 2019 году. Об этом рассказывается в публикации, выложенной в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет портал nicstyle.ru, согласно пророчеству старицы, население Земли будет массово гибнуть без глобальной войны. Люди пострадают из-за своего тщеславия. Их массовое исчезновение послужит карой за несоблюдение Божьих заповедей, говорится в процитированной заметке.

Ранее в среду сообщалось, что на страницах СМИ появилось предсказание французского астролога Нострадамуса о наступлении в России «золотого века».