Украинский исследователь Эдуард Кузнецов раскрыл новую "точную дату" грядущего конца света. Он уверен, что знает, когда именно человечество и все другие формы жизни исчезнут с лица Земли.

Советник главы Национального космического агентства Украины заявил, что еще какое-то время мы и другие формы жизни просуществуем. Однако к моменту уничтожения всего - к концу света - ничего живого на Земле уже не останется.

"Конец света настанет и на Земле. Но к тому времени, когда это произойдет, жизни на нашей планете уже не будет. Примерно через 150 миллионов лет человечество, да и все живое на Земле исчезнет", - заявил Кузнецов, пишут "Дни.ру".

По его словам, Солнце образовалось 5 миллиардов лет назад - примерно столько же светило еще прослужит, после чего потухнет. А после столкновения Земли с Туманностью Андромеды произойдет взрыв, который даст начало новой галактике.