На Украине назвали "точную дату" конца света
20 августа 2019, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский исследователь Эдуард Кузнецов раскрыл новую "точную дату" грядущего конца света. Он уверен, что знает, когда именно человечество и все другие формы жизни исчезнут с лица Земли.
Советник главы Национального космического агентства Украины заявил, что еще какое-то время мы и другие формы жизни просуществуем. Однако к моменту уничтожения всего - к концу света - ничего живого на Земле уже не останется.
"Конец света настанет и на Земле. Но к тому времени, когда это произойдет, жизни на нашей планете уже не будет. Примерно через 150 миллионов лет человечество, да и все живое на Земле исчезнет", - заявил Кузнецов, пишут "Дни.ру".
По его словам, Солнце образовалось 5 миллиардов лет назад - примерно столько же светило еще прослужит, после чего потухнет. А после столкновения Земли с Туманностью Андромеды произойдет взрыв, который даст начало новой галактике.