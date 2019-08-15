В Антарктиде нашли пирамиду подо льдом

Уникальное открытие на самом южном материке земного шара. Под снегом и льдом обнаружился неожиданный объект, похожий на египетскую пирамиду.

Артефакт был обнаружен при помощи спутника. Он находился неподалеку от исследоватеских станций.

Обнаруживший объект Грэм Милсон предполагает, что находка относится к категории древних. Не исключено, что ее возраст такой же, какой у всей человеческой цивилизации.