Пророчество Нострадамуса о войне и гибели половины человечества вспомнили в сети

В сети напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне, которая должна вспыхнуть в 2019 году и продлиться 27 лет.

Как пишет портал grodno24.com, также Нострадамус предсказал разрушительное землетрясение, которое произойдет между американской Калифорнией и канадским Ванкувером. Третья мировая и стихийное бедствие, согласно прогнозу астролога, могут привести к уничтожению половины человечества, говорится в процитированной заметке.

Ранее сегодня сообщалось, что в интернете появились предсказания российских астрологов о событиях, которые должны произойти на Украине в 2020 году.