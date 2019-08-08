Видео: огромный НЛО заслонил собой Солнце

В четверг, 8 августа, неопознанный гигантский объект закрыл собой Солнце. Снимки этого момента опубликовало NASA, а обратил на них внимание, собрав в видеозапись, известный уфолог Скотт Уоринг.

Кадры были сделаны со спутника NASA SOHO. По словам Уоринга, на Земле этого никто не заметил, так как данное явление не было видно с поверхности Голубой планеты - только с местоположения спутника.

Огромный неопознанный объект появился между спутником и звездой, закрыв ее от объектива аппарата. По словам уфолога, это первое в истории солнечное затмение, зарегистрированное "вне мира".

Уоринг задается вопросом, по какой причине официальная наука не делает никаких заявлений по этому поводу, и отчего молчат специалисты американского National Aeronautics and Space Administration.



