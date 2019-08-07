Уфологи: к Земле направляется флот НЛО

Уфологи, изучившие опубликованные NASA фотографии, сделанные Солнечной и Гелиосферной обсерваторией, пришли к выводу, что по направлению к Земле движется инопланетный флот пришельцев.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало снимки, сделанные обсерваториями. На них видны странные яркие огни, происхождение которых ученые определить не смогли.

На серии снимков показано большое количество огней неизвестной природы, которые расположились неподалеку от камеры спутника SOHO. Видео с этими материалами опубликовано на YouTube-канале интернет исследователя Streetcap1.

По словам уфологов, объекты на кадрах не являются земными аппаратами. Скорее всего, обсерватории случайно зафиксировали полет инопланетян. Некоторые специалисты заявили, что им уже неоднократно приходилось видеть подобные флоты НЛО.

Другие эксперты отмечают, что инопланетяне разделились на группы: одна из них направляется к нам, возможно, с военными намерениями, другая – к Солнцу, чтобы использовать его как источник энергии, пишет Южный Федеральный.



