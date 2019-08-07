Выложен гороскоп для знаков, которые могут начать новую жизнь осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Скорпиона, Козерога и Водолея, могут начать новую жизнь осенью 2019 года. Об этом говорится в подготовленном астрологами гороскопе, который опубликовали в блогосфере.

Осенью для Скорпионов настанет момент, когда стоит попробовать попытать счастья на новом месте. Перемена места жительства приведет к положительным изменениям в профессиональной сфере.

Козерогам предстоит сменить работу, которой они отдали много лет жизни. Скорее всего, представителей знака уволят, отмечается в процитированной заметке.

Водолеев ждут перемены в личной жизни. Старые отношения закончатся, новые уже на пороге, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Ранее на текущей неделе сообщалось, что астролог Тамара Глоба назвала самые невезучие знаки зодиакального круга.