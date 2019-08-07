Предсказание Вольфа Мессинга об отсрочке Россией Третьей мировой появилось в СМИ

Россия сможет на столетие отсрочить Третью мировую войну. Об этом говорится в предсказании советского менталиста Вольфа Мессинга, опубликованном на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал sterlegrad.ru, Мессинг предрек, что Россия станет самой могущественной державой в Евразии. Благодаря усилиям Москвы начало нового глобального конфликта будет отсрочено на сто лет.

Также издание напомнило о сделанном менталистом прогнозе о появлении у России явного и тайного врагов. Это Соединенные Штаты и Китай.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что специалисты расшифровали библейское пророчество о военном столкновении Москвы и Пекина с Вашингтоном.