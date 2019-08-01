Пророчество православного старца о дате начала Третьей мировой опубликовали СМИ

Скончавшийся в 2012 году схиархимандрит Иона Одесский оставил после себя пророчество, в котором названа дата начала Третьей мировой войны. Об этом говорится в заметке, появившейся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал sterlegrad.ru, православный старец предсказал, что новый глобальный конфликт разгорится в 2030 году. Причиной будущего противостояния Иона назвал борьбу за природные ресурсы.

Согласно прогнозу схиархимандрита, Третья мировая станет самой кровопролитной войной в истории человечества. Иона полагал, что в ходе конфликта будет уничтожен ряд стран.

Ранее сообщалось, что сценарий Третьей мировой описала ясновидящая из Соединенных Штатов Сара Хоффман.