Какие знаки зодиака рискуют оказаться без денег?

Победитель третьего сезона «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представители каких знаков зодиака сильнее прочих испытывают напряжённость в финансовом плане.

На пятое место эксперт определил Стрельцов. По его словам, несмотря на своё трудолюбие, Стрельцы часто оказываются без денег. Виной тому щедрость в совокупности с неумением отказать себе в желаемом.

Следом за стрельцами идут Тельцы. Их кошелёк частенько страдает от желаний хозяина, не всегда соответствующих возможностям. Впрочем, Тельцам с лёгкостью удаётся выбираться из сложной финансовой ситуации, чтобы затем заново влезть в долги.

Тройку лидеров открывают Раки. Эти люди умеют бережно относиться к накопленному, но при этом присущие им открытость и доверчивость зачастую оказывают Ракам недобрую услугу.

Второе место получили Весы. Несмотря на взвешенность решений, Весы часто вкладывают крупные суммы в недвижимость или прочие инвестиции, которые не всегда могут быстро окупиться и вынуждают представителей этого знака какое-то время ограничивать свои траты.

На первом месте оказались Овны. Они всегда готовы отстаивать личные интересы, даже если это сулит серьёзные финансовые потери, передаёт СтарХит слова эксперта.