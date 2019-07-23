В Шотландии тысячи людей готовятся к поискам Лохнесского чудовища

В одной из популярных соцсетей запустили весьма своеобразный флешмоб. Порядка 19 тысяч человек объединились в группу, чтобы отправиться на поиски Лохнесского чудовища, сообщает BBC.

Люди вдохновились идеей взятия штурмом "Зоны 51" и устроили кампанию по поискам Лохнесского чудовища. Еще 38 тысяч человек думают о том, чтобы присоединиться к ним. Охота назначена на 21 сентября.

Как отмечается, запланированным мероприятием крайне обеспокоилось Британское Национальное королевское общество, которое предупреждает об опасности подобной охоты из-за глубоких вод знаменитого озера.

Кроме того, вода там холодная, что тоже нужно учитывать. Специалисты подчеркнули, что на озере дежурят всего несколько волонтеров на одном катере и в случае наплыва людей они могут не справится.