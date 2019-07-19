В музее Есенина камера наблюдения сняла привидение?

Камера наружного наблюдения, установленная на стене здания Московского государственного музея Сергея Есенина сняла непонятный силуэт, который прошел по тротуару и вышел из кадра. Это не был человек.

Массмедиа ухватились за картинку. Тут же появились громкие заголовки и публикации, в которых рассказывалось о привидении в московском музее Есенина. Работники замечали фигуру мужчины в шляпе. Она была очень похожа на фигуру поэта, погибшего в 1925 году.

Зафиксированные камерой наружного наблюдения кадры выглядят пугающими. Улицу заливает дождем. Вдруг на брусчатом участке тротуара появляется фигура. Она крайне размыта. Примерно так в кино выглядит настоящее привидение.

При тщательном просмотре видео становятся заметны дерганные движения фигуры. В кино приведение двигается плавно. Фигура зачем-то останавливается и начинает совершать движения, как будто трет лапки. Это муха, которая села на объектив.