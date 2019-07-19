Предсказавшая 11 сентября ясновидящая из США описала сценарий Третьей мировой

Сара Хоффман, американская ясновидящая, предсказавшая теракты 11 сентября в Соединенных Штатах, описала сценарий Третьей мировой войны. Об этом рассказывается в материале, который появился некоторое время назад в блогосфере.

Как пишет канал «Сердце тьмы» в «Яндекс. Дзен», Хоффман утверждает, что сценарий нового глобального конфликта она увидела во сне. Согласно пророчеству экстрасенса, начало Третьей мировой положит столкновение между Израилем и Ливией. Затем в ситуацию вмешаются другие государства, будет применено ядерное оружие. Также в ходе войны на Землю должен прийти Иисус Христос, заявила Сара Хоффман.

Когда произойдут предсказанные ею события, ясновидящая не уточнила.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сеть выложили прогноз американского масона Альберта Пайка о причине Третьей мировой войны.