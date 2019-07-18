Пророчество генерала-масона из США о причине Третьей мировой выложили в сеть

В сети опубликовали пророчество, касающееся Третьей мировой войны, которое сделал американец Альберт Пайк. Живший в XIX столетии Пайк являлся видным масоном и генералом армии Конфедерации.

Как пишет портал sterlegrad.ru, предсказатель спрогнозировал три глобальных конфликта, которые предстоит пережить человечеству. Причиной грядущей Третьей мировой Альберт Пайк назвал противоречия между христианами и мусульманами. При этом «камнем преткновения» в войне, согласно точке зрения американского масона, станет Израиль, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в интернете появилась публикация, рассказывающая о расшифровке катрена Нострадамуса о «большой войне», которая может вспыхнуть в 2019 году.