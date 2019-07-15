Опубликован гороскоп для знаков зодиака, которых ждут неприятности в конце июля

Людей, рожденных под знаками Овна, Козерога и Близнецов, ждут неприятности в конце текущего месяца. Об этом рассказывается в составленном астрологами гороскопе, который опубликован в российском сегменте интернета.

Неприятные события в жизни Овнов будут связаны с любимым человеком, отмечает портал nicstyle.ru. Представителям знака рекомендуется держать свои эмоции под полным контролем.

Козерогам составители гороскопа обещают в конце июля неожиданные повороты в профессиональной сфере. Также сюрпризы, часть которых не будут приятными, ожидают в обозначенный период времени и Близнецов. Путь к преодолению трудностей лежит для представителей знака через упорную работу, говорится в астрологическом прогнозе.

Ранее сообщалось, что в сети появился гороскоп Павла Глобы для знаков зодиака, которые могут стать богаче во втором летнем месяце.