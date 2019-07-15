«Предсказание Ванги» о возможном начале Третьей мировой в 2019-м появилось в СМИ

Ванга в свое время сделала предсказание о возможном начале Третьей мировой войны в 2019 году. Соответствующее утверждение содержится в заметке, появившейся на страницах российских интернет-СМИ.

Как пишет издание «Актуальные новости», экстрасенс из Болгарии предполагала, что главную роль в новом глобальном конфликте будет играть Китайская Народная Республика. Не исключено, что Пекин в ходе Третьей мировой сможет победить многих своих противников, говорится в процитированной публикации.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили пророчества православных старцев Феодосия Кавказского и Лаврентия Черниговского об участии России в новой мировой войне.