Европейские ученые привели доводы, почему люди скоро начнут есть кузнечиков и муравьев

Такие насекомые, как кузнечики, муравьи, цикады, гусеницы шелкопряда и африканских бабочек оказались полезными для здоровья человека. Европейские ученые провели исследование и доказали, что насекомые, которые в некоторых юго-восточных странах давно потребляют в пищу, содержат в себе в два раза больше антиоксидантов, чем апельсиновый сок и оливковое масло.

Итальянский ученый Мауро Серафини из университета Терамо рассказал об итогах эксперимента.

Диетологи сделали вывод, что в связи с большим количеством антиоксидантов и других полезных веществ в телах насекомых, они станут не только питательной, но и более полезной заменой мяса, - сообщается в научной работе итальянский ученых, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition.

По словам Серафини, "все давно понимают, что насекомые в будущем станут для нас отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки".

Исследователи выявили новые полезные свойства насекомых. Группа ученых попыталась найти подобный очевидный плюс у диеты, состоящей из насекомых.

Ученые оценили полезность разных насекомых, убрав крылья и другие несъедобные части тела насекомых и пауков и размолов их тела. Полученные порошки ученые растворяли в жире или воде и измеряли количество антиоксидантов, которые они содержат.

Оказалось, что разные виды насекомых, несмотря на схожую калорийность, очень сильно различались в этом отношении.Так тарантулы и скорпионы, несмотря на их популярность, почти не содержали в себе веществ, подавляющих опасные реакции в клетках человека.

Обычные же кузнечики, муравьи, а также цикады, гусеницы шелкопряда и африканских бабочек оказались невероятно полезными, - сообщает РИА Новости.