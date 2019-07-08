Выложены пророчества православных старцев об участии России в Третьей мировой
8 июля 2019, 10:55 [ «Аргументы Недели» ]
Православные старцы, жившие в первой половине XX века, оставили предсказания об участии России в Третьей мировой. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет портал sterlegrad.ru, иеросхимонах Феодосий Кавказский спрогнозировал, что Россия сможет выстоять в новом глобальном конфликте, однако понесет большие потери. В частности, страна лишится ряда территорий.
Схиархимандрит Лаврентий Черниговский полагал, что в ходе Третьей мировой будет применено оружие, которое расплавит само железо, говорится в процитированном материале. В пророчестве старца отмечается, что Россия объединит свои силы с Белоруссией. При этом Украина заключить союз не пожелает, что обернется для нее серьезными потерями.
Ранее сообщалось, что в сети озвучили предсказание француженки Каедэ Убер о новом Майдане в Киеве.