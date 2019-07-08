Выложены пророчества православных старцев об участии России в Третьей мировой

Православные старцы, жившие в первой половине XX века, оставили предсказания об участии России в Третьей мировой. Об этом рассказывается в заметке, появившейся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет портал sterlegrad.ru, иеросхимонах Феодосий Кавказский спрогнозировал, что Россия сможет выстоять в новом глобальном конфликте, однако понесет большие потери. В частности, страна лишится ряда территорий.

Схиархимандрит Лаврентий Черниговский полагал, что в ходе Третьей мировой будет применено оружие, которое расплавит само железо, говорится в процитированном материале. В пророчестве старца отмечается, что Россия объединит свои силы с Белоруссией. При этом Украина заключить союз не пожелает, что обернется для нее серьезными потерями.

Ранее сообщалось, что в сети озвучили предсказание француженки Каедэ Убер о новом Майдане в Киеве.