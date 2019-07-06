В Сети появилось видео летающей пирамиды-НЛО

Видеоролик с полетом таинственной пирамиды набирает популярность в Сети. Уфологи полагают, что на кадрах запечатлен космический корабль пришельцев, скептики уверены, что запись - любительский ролик.

Автор видео, опубликованного на Youtube в конце прошлой недели, назвал его так: "Пришельцы с Нибиру украли пирамиду". На кадрах объект многоугольной формы на небольшой скорости передвигается по воздуху.

Некоторые пользователи предположили, что пришельцы забирают с Земли творения рук своих. Другие - что это космический аппарат инопланетян. А кто-то - что автору далеко до голливудских кинооператоров и сценаристов.

"Картонная пирамидка на удочке + съемка на калькулятор = сенсация!", "Люк Бессон снимал лучше", "Мастер фотошопа", - пишут в комментариях. Но нашлись и те, кто заметил, что тень от объекта неправильно падает на землю.

Российским же комментаторам НЛО, запечатленный на записи, напомнил до боли знакомый пепелац из легендарного советского фильма Георгия Данелии "Кин-дза-дза": "Новая, современная модель", - пояснили несведущим людям.



