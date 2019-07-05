Предсказание «наследницы Ванги» о третьем Майдане на Украине озвучили в интернете

Француженка Каедэ Убер, которую в прессе окрестили «наследницей Ванги», предсказала новый Майдан на Украине. Об этом говорится в видео, которое появилось некоторое время назад на YouTube-канале ActualTime.

Согласно прогнозу Убер, приведенному в ролике, в 2019 году в Российской Федерации не произойдет кардинальных изменений, экономика страны продолжит развиваться, несмотря на рестриктивные меры, введенные Западом. При этом Украине «наследница Ванги» предрекла новые беспорядки, которые приведут к третьему Майдану. Данные события должны случиться «совсем скоро», рассказывается в видео.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что на страницах отечественных интернет-СМИ опубликовали пророчество менталиста Вольфа Мессинга о двух военных противниках России.