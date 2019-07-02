Звёзды не сложились: каким знакам зодиака не стоит начинать отношения

Победитель телешоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, каким знакам зодиака бывает сложнее всего выстроить друг с другом крепкие и гармоничные отношения.

На пятом месте оказались пары «Водолей и Овен», передаёт СтарХит. По словам экстрасенса, люди, рождённые под этими знаками зодиака, обладают абсолютно разным темпераментом, да и жизненные ценности у них, как правило, не сходятся.

Следом идёт союз Тельца и Льва. В этих парах нередко можно встретить непрекращающуюся борьбу за место лидера. При этом каждый считает уступки личным проигрышем. Все договоренности между такими темпераментными натурами быстро забываются и перерастают в очередную ссору.

Тройку лидеров открывают Стрельцы и Раки. Оба этих знака зодиака наделяют людей острым умом, вниманием к деталям, прямолинейностью и рассудительностью. В данном случае союз может оказаться успешен, но лишь в том случае, когда оба партнёра уже достаточно зрелые морально.

Второе место, по мнению эксперта, получают Скорпионы и Водолеи. Утончённые Водолеи требуют к себе вечного внимания. Казалось бы, Скорпионы способны окружить избранника необходимой заботой, но только если полностью доверяют своей второй половине. В противном случае такой союз обречён на провал.

На первое место Мехди Эбрагими Вафа определил Рыб и Козерогов, которые стремятся к полному контролю за любым аспектом жизни – как своей, так и партнёра. На фоне непрекращающихся споров чувства быстро уходят на второй план, оставляя паре лишь соперничество.

Несмотря на все прогнозы, в истории известно немало случаев, когда абсолютно противоположные друг другу люди проживали всю жизнь в согласии и гармонии. Звёзды могут предупреждать и советовать, но окончательное решение всё равно остаётся за влюблёнными.