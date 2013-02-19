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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Непознанное

НЛО в Румынии появилось над самым большим зданием Европы

19 февраля 2013, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

НЛО в Румынии появилось над самым большим зданием Европы - зданием парламента - в начале февраля. Фотограф Космин Гырлештяну, которому удалось сделать фотографию неопознанного летающего объекта подчеркнул, что это не дефект съемки.

По словам фотографа, над зданием парламента, более известным как Дворец Чаушеску или Дом народа, стояли голубые и зеленые огни.  Как писали две недели назад молдавские СМИ, Космин Гырлештяну считает, что снимок похож на кадр из американского фильма "День независимости".

Фото только за сутки собрало рекордное количество просмотров. Его приобрели несколько западных изданий. Дворец Чаушеску в Румынии считается крупнейшим зданием в Европе и вторым по размеру в мире после Пентагона.

ИЧ

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