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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Непознанное

В США у детей диагностируется новое заболевание "СМС лунатизм"

19 февраля 2013, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

В век новых технологий, Интернета и гаджетов естественно появление новых болезней психики, связанных, так или иначе, с миром технологий: в США дети всё чаще страдают так называемым "СМС лунатизмом".
 
Симптомы заболевания должны показать родителям, что их чадо чрезмерно "погружено" в гаджет. Так, услышав во время сна звук входящего сообщения, ребенок автоматически берет телефон и пишет в полуспящем состоянии ответное сообщение
 
В итоге в ответ "уходит" бессмысленный набор символов. 
 
ЕП

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