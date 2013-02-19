//Непознанное

19 февраля 2013, 07:14 [ «Аргументы Недели» ]

В век новых технологий, Интернета и гаджетов естественно появление новых болезней психики, связанных, так или иначе, с миром технологий: в США дети всё чаще страдают так называемым "СМС лунатизмом".

Симптомы заболевания должны показать родителям, что их чадо чрезмерно "погружено" в гаджет. Так, услышав во время сна звук входящего сообщения, ребенок автоматически берет телефон и пишет в полуспящем состоянии ответное сообщение

В итоге в ответ "уходит" бессмысленный набор символов.