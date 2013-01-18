В США в лесах штата Аризона обнаружена берлога снежного человека

В США в лесах штата Аризона была обнаружена берлога снежного человека. Жилище представляет собой глубокую яму в земле, прорытую примерно на 1,5 метра. В нее ведет узкий вход. Берлога утеплена ветками и сухой травой.

Очередное открытие о существовании снежного человека было сделано в Национальном заповеднике Тонто и было показано на Animal Planet в одной из передач цикла «В поисках снежного человека». Многие считают, что это берлога снежного человека.

Но доказательств того, что гигантские обезьяны жили именно в этой берлоге, совсем малы.

Жилище засняли жители Аризоны - исследователь Митч Уэйт и его жена Сьюзен. По мнению этих экспертов, гнездо было жилищем Моголлонского монстра - одной из разновидностей Бигфутов. По мнению крипто-зоологов, Моголлонский монстр обитает как раз на юго-западе США.



Сообщения о появлении этих странных существ появлялись в течении нескольких десятилетий. Местные ковбои и работники леса рассказывали, что сами видели снежного человека. Чудовище описывают, как от двух до трех метров существо, ходящее вертикально, в основном с коричневой или рыжей шерстью. От него исходил резкий мускусный запах. Свидетели также сообщали, что видели чудовище, бросающее камни. Кто-то даже рассказал, что существо нападало на человека.



Впервые сообщение о снежном человеке появилось в начале прошлого века. Охота за снежным человеком продолжается. Но нигде в мире нет никаких убедительных результатов о его существовании.