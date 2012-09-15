На Северном Кавказе обнаружен таинственный некрополь в горах Кабардино-Балкарии

На Северном Кавказе в одном из труднодоступных горных местностей Кабардино-Балкарии обнаружен таинственный некрополь из нескольких захоронений, которые учёные датируют VII-VIII веками нашей эры.

Уникальными находками в КБР краеведа и историка Виктора Котлярова заинтересовались ученые Государственного исторического музея России.

По мнению ученых, в практически непроходимых и диких местах, на вершинах гор, жили неизвестные племена. Обнаруженные захоронения помогут по-новому взглянуть на историю Северного Кавказа и, возможно, Европы в целом.

"По известным в археологическом мире могильникам, такие памятники датируются от VII до X века. Соответственно, они грабились еще в древности", - рассказывает хранитель отдела археологических памятников Государственного исторического музея РФ Анна Кадиева, передаёт в субботу МГТРК "МИР".

Видимо, такая же судьба постигла и эти могильники. Только здесь их - не менее пяти. Вход в скальное захоронение, возможно, был закрыт каменной плитой. Через отверстие заносился покойный и укладывался в камеру.

Подобных захоронений в горной части Кабардино-Балкарии сотни и тысячи. О них еще совсем ничего неизвестно ученым. Они расположены в труднодоступном месте. Например, один из них находится прямо в стене отвесной скалы. Представляет собой комнату круглой формы, высотой с человеческий рост. Прямо в потолке вырезано отверстие правильной круглой формы, неизвестного предназначения. В стене - специальные полочки. Возможно, здесь древние люди хранили предметы для погребального обряда.

Но есть и другая версия. Отверстия в могильниках сделаны уже монахами для хранения икон и книг. Священнослужители облюбовали это место в средние века.

"И проживали здесь, по логике, до нашествия Тимура. В 1395 году именно в этих местах, как сохранила народная память, как сохранилось в арабских источниках, состоялась битва Тимура с Тахтамышем", - рассказывает историк Котляров.

О том, что в этих и поныне диких местах в древности жили люди, говорит и огромная территория, чем-то напоминающая цирковую арену, на ней выбрана земля. По окружности место выложено многотонными камнями круглой формы. Может быть, тут было ристалище, а может, в этом месте происходили сакральные действия.

По словам местных жителей, любители поживиться за счет истории ведрами несли отсюда артефакты. То, что на их взгляд, не представляло ценности, просто выбрасывали и оставляли тут же.

Ассирийский шлем, глиняные сосуды, малые и большие, подвески, мечи, украшения. Руки, например, кобанских женщин украшали изящные браслеты с валютообразными концами. Всего более 150 предметов собрал Виктор Котляров с разграбленных могил. Ученые тщательно описывают артефакты, и скоро эта коллекция отправится в главный исторический музей страны.

В прошлое мы можем узнать по тем предметам, которые дошли до нас сквозь века. В них проглядывают три тысячелетия. Н из-за "черных копателей" часть древних сокровищ так никогда и не увидят ученые, а значит и не раскроют свои тайны.