Джип-сафари с участием российских туристов в Тунисе атаковал НЛО (ВИДЕО)

Российский турист, брат известного боксера Александра Колесникова, весьма удачно прокатился по тунисским пескам, сумев сделать уникальную видеосъемку.

Унылый пустынный пейзаж вряд ли заслуживал излишних подробностей для семейного архива, однако все сложилось иначе. Кроме, собственно, автомобилей, нещадно пылящих для услаждения приобретателей тура в кадр попал странный объект дискообразной, естественно, формы. Поначалу он был принят за некий дефект, однако внимательнее пересмотрев запись можно сделать вывод: эта штука явно укладывается в аббревиатуру НЛО.

И что оно там делало – не ясно. Шло на базу? Впрочем смотрите сами…