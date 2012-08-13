Метеоритный поток Персеиды обрушился на Новосибирск

Метеоритный поток Персеиды обрушился ночью на Новосибирск. Это яркое астрономическое явление могли наблюдать жители Северного полушария На понедельник пришелся пик звездопада. Метеоритный поток Персеиды продлится еще десять дней.

Над Новосибирском минувшей ночью была небольшая облачность. В небе были замечены каждые две минуты резкие и стремительные вспышки. В середине августа проходит самый мощный из всех наблюдаемых на Земле метеоритных дождей. Он появляется благодаря комете Свифта-Туттля, которую астрономы обнаружили еще полтора века назад.

Комета наполняет земную атмосферу миллиардами частиц, которые, сгорая, похожи на падающие звезды.

Заведующая астрофизическим комплексом Новосибирского государственного университета Альфия Нестеренко пояснила, что видно и изучается в настоящее время, это частицы, которые организовались десятки или сотни тысяч лет назад. Падающие звезды при хорошей погоде видны невооруженным глазом.

Когда северный ветер немного раздул тучи над Новосибирском, в небе стало заметно созвездие Кассиопеи, передает Вести.ру. На него и ориентируются, чтобы рассмотреть Персеиды. Персеиды — от названия созвездия, которое расположилось рядом с Кассиопеей.

Запечатлеть метеор удается лишь особо удачливому фотографу.