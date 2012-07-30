В Болгарии нашли беззубых вампиров

Во время раскопок, проводимых на территории монастыря, расположенного в болгарском городе Созополь, археологи нашли две странных могилы: грудная клетка скелетов была пробита кусками железа.



Пруты лежали рядом с останками. У мертвецов не было зубов.

По словам специалистов, находка демонстрирует, как в Средние века на Балканах боролись с вампирами. Как сказал директор Национального исторического музея, известно уже более сотни похожих захоронений.

Чаще всего обнаруживаемые останки предполагаемых вампиров были представителями средневековой аристократии. Суеверные люди опасались, что мертвецы станут бродить по ночам и пить кровь живых и поэтому сердце ненадёжных усопших протыкалось деревянной (осиновой) или железной палкой в день похорон, а гроб заколачивали гвоздями.

Соседняя Румыния является родиной Влада Цепеша, также известного как Колосажатель, – прототипа Дракулы, персонажа известнейшего романа Брэма Стокера. Согласно средневековому документу, авторство которого не установлено, Цепеш любил принимать пищу на месте казни или недавнего сражения, а также был весьма кровожадным и скорым на расправу правителем.

Любопытно, но, несмотря на крещение Болгарии в 863 году, подобные языческие традиции были распространены в народе вплоть до начала XX века, сообщают «Вести»



