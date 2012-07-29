Ученые обнаружили следы убийцы динозавров

Ученые из Канады обнаружили следы убийцы динозавров. Два года после того, как они нашли на острове Виктория в Арктике 25-километровый кратер, они проводили исследования и пришли к выводу, что кратер образовался в результате метеоритного дождя.

Он обрушился на Землю миллионы лет назад, изменил климат и стал причиной гибели гигантских ящеров.Возраст кратера от 130 до 350 млн. лет, передает телеканал «Россия 24».

Данные исследователей свидетельствуют о космическом происхождении обнаруженной формы рельефа. За это время он сильно изменился, но ученые сделали вывод, что кратер такого размера образовал метеорит диаметром около пяти километров.