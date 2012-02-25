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Разгадана одна из самых жутких тайн бессонницы

25 февраля 2012, 13:03 [«Аргументы Недели», Надежда Попова ]

Разгадана одна из самых жутких тайн бессонницы
Фото с tvoyglammir.narod.ru

Что есть человеческий сон? И почему ученые так стремятся разгадать загадки сна и сновидений? Не отстают от них и сотрудники различных спецслужб, как у нас в России, так и за «бугром»: введенный в гипнотический сон «объект» раскалывается, как орех. И говорит все, без утайки. В гитлеровских застенках и подвалах НКВД пытали одинаково мучительно – бессонницей. И ломался самый сильный и стойкий. Люди, лишенные сна, через 3-4 дня медленно сходили с ума. Были и смертельные исходы. Но именно во сне самые заманчивые сюжеты пришли к Генриху Гейне и Эдгару По. «Многие из моих сюжетов так никогда и не увидели бы свет, если бы я не записывал все, что являлось мне во снах», - признавался автор «Айвенго» Вальтер Скотт.

Рафаэль, заснув, увидел свою Мадонну. Роберт Шуман, задремав, сочинил лирический цикл «Бабочки». Авиаконструктору Игорю Сикорскому приснился многомоторный самолет «Илья Муромец». Именно во сне Флеминг открыл пенициллин, а Нильс Бор подсмотрел модель атома.

Так что же такое сон? И почему он так необходим человеку? И почему именно во сне приходят гениальные мысли и свершаются «неземные» открытия?

Об этом наш разговор с профессором, доктором медицинских наук Сергеем БЕСПАЛОВЫМ и врачом- психофизиологом, кандидатом медицинских наук Сергеем ПОПОВЫМ.

Бакенбарды снятся к деньгам

«Наша жизнь – лишь сон» - говорили мудрецы Древнего Египта. Треть жизни человек проводит во сне. Сон - это жизненно необходимая потребность организма, не менее важная, чем пища. Если человек может обходиться без пищи более двух месяцев, то без сна он не проживет и нескольких дней. О благотворном воздействии сна знали и древние египтяне. Человека, страдающего каким - либо заболеванием, оставляли ночью в храме, где на него наваливался необычайно глубокий сон. Жрецы, находящиеся в храме, умели управлять процессом сновидения таким образом, что избавляли от болезней. 

В древней Спарте существовали специальные государственные чиновники - эфоры, которым предписывалось при принятии важных государственных задач спать в храмах, чтобы во сне увидеть, какие именно нужно принимать решения.

- Но подлинное изучение сна и функций мозга началось сто лет назад с выходом книги Ивана Сеченова «Рефлексы головного мозга».. - рассказывает профессор Беспалов. -Ученый писал о «полной машинности мозга». Книга Сеченова определила жизнь сына рязанского священника Ивана Павлова. Окончив Петербургский университет, он занялся изучением физиологии. В 1903 г. имя лауреата Нобелевской премии Ивана Павлова стало известным всему миру. Павлов и его ученики говорили: жизнь любого живого существа - постоянное уравновешивание со средой. Меняющийся мир непрерывно воздействует на органы чувств живого существа, а информация о событиях, пробуждая многочисленные, ранее возникшие временные связи, определяет поступки и действия человека.

В эти же годы работал другой великий исследователь, гордость русской науки Владимир Бехтерев. Его недаром называли Нестором мировой неврологии: он наметил первые пути исследований почти во всех областях и видах знания о мозге. С его именем связана история анатомии мозга, такое же влияние оказал он на развитие психиатрии и нейрохирургии. И многие свои открытия Бехтерев делал во сне! На кроватной тумбочке столике он всегда держал лист и карандаш в ожидании ночных открытий.

В дореволюционной России широкой популярностью пользовался «Сонник Мартына Задеки», в котором все было разложено по полочкам: бакенбарды снятся к деньгам, помидоры –к тайной любви, утюг – к выигрышу, шалаш - к одиночеству, а голубой цвет – к неприятностям…И пока обыватели обсуждали свои «голубые» сны, люди именитые в своих сновидениях открывали новые теоремы и писали божественную музыку… Почему же сны бывают столь различными у разных людей?

Железные шары Эдисона

-Именно под влиянием снов творили многие величайшие поэты, писатели, композиторы и ученые - Вольфганг Амадей Моцарт, Роберт Шуман, Камиль Сен-Санс, Эдгар По, Александр Пушкин, Алексей Толстой, Вольтер, Генрих Гейне, Афанасий Фет, - поделился в разговоре психофизиолог, к. мед. наук Сергей Попов.- В одной из своих работ физик Нильс Бор описывает, как однажды он увидел во сне себя на солнце из горящего газа, вокруг которого вращались, связанные с ним золотистыми нитями, маленькие планеты. Внезапно газ затвердел, а солнце и планеты уменьшились в размерах. Бор проснулся и  понял, как выглядит модель атома.

Американский изобретатель Томас Эдисон (тот самый, что изобрел динамо-машину, микрофон и лампочку накаливания) придумал устройство, позволявшее запоминать идеи в пограничном состоянии между бодрствованием и сном. Он садился в кресло и брал в руки тяжелые железные шары. Закрывал глаза. И напряженно думал о волновавшей его проблеме, потом впадал в дрему, руки разжимались, шары падали с грохотом в специальные желоба и будили изобретателя. И он тот час же вспоминал приснившееся решение.

Немецкий археолог Генрих Шлиман во сне «обнаружил» Трою и  царские гробницы в Микенах. Именно во время сна некий загадочный голос сообщил ему, где искать Трою и Микены. Это и сподвигло Шлимана направить все свои усилия на поиск древних цивилизаций. И ему несказанно повезло.

Владимир Маяковский одно из своих стихотворений записал ночью спичкой.
Математики Рене Декарт и Анри Пуанкаре именно во сне создавали новые системы и теоремы.
Химику Фридриху Августу Кекуле приснилась огненная змея, пожирающая свой хвост. Именно так появилась формула бензола, над которой ученый мучился целых 10 лет.

Австрийский фармаколог Отто Леви получил Нобелевскую премию за открытие, увиденное во сне: он изобрел механизм, с помощью которого нервная система регулирует сердечные сокращения. Именно во сне немецкий математик Карл Фридрих Гаусс открыл закон индукции, а австрийский биолог Грегор Иоганн Мендель -законы наследственности. Данте Алигьери во сне увидел «Божественную комедию», Александру Грибоедову приснилось «Горе от ума», Гете - вторая часть «Фауста», а итальянский скрипач из Падуи Джузеппе Тартини в объятиях Морфея написал свою знаменитую «Трель дьявола». Знаменитый английский писатель Чарльз Диккенс всегда видел персонажей своих произведений во сне. Рихард Вагнер в ночных сновидениях сочинил «Золото Рейна».

Авраам Линкольн всегда знал о победах над южанами во время Гражданской войны в Америке. Ему подсказывал их один и тот же вещий сон: как будто он быстро скользит к берегу в ладье .

Хвостовое оперение "Антея"
Генеральный конструктор Олег Антонов как-то рассказывал в узком кругу:
   – Мне никак не давалась форма хвостового оперения «Антея» – самолета-гиганта. Думал, рисовал… Однажды во сне, перед моими глазами четко прорисовался необычный по форме хвост самолета. Я даже проснулся от неожиданности. Зажег ночник, набросал на листке бумаги конструкцию и снова лег спать. Утром, увидев набросок, я был поражен, почему мне раньше не приходило в голову такое решение.

Австрийский психиатр Зигмунд Фрейд, составивший первый психоаналитический трактат по толкованию снов, считал ночные видения «царским путем к бессознательному». Антрополог Килтон Стюарт, изучавший психоанализ, называл сон «нераспечатанным письмом Бога».

Наполеон Бонапарт не любил долго почивать: «Четыре часа сна достаточно для мужчины, пять - для женщины, шесть - для идиота». Именно по 4 часа в сутки спали Леонардо да Винчи и Черчилль. Бехтерев, Гете и Шиллер спали по 5 часов. Маргарэт Тэтчер хватало для сна 3 часа.


Марк Твен и белые цветы

Альберт Пейн, личный биограф писателя Марка Твена, описал случай, который произошел со знаменитым писателем во сне. Марку Твену тогда было 23 года ( и звался он еще Сэмом Клеменсом ). Будущий писатель ходил рулевым вместе с младшим братом по Миссисипи на судне «Пенсильвания». И вот однажды ему приснился жуткий сон: он увидел железный гроб на четырех стульях, в котором лежало брат, а на груди покойного был букет белых цветов. Марк Твен рассказал про сон своей сестре и забыл о неприятном видении. Потом он повздорил с капитаном «Пенсильвании» и перешел на другое судно. Через несколько дней пришло известие, что «Пенсильвания» затонула у берегов Мемфиса. Погибла вся команда из 150 человек. Будущий писатель отправился на место трагедии. Но среди тех, кто утонул, брата он не нашел. После долгих поисков он нашел брата в госпитале и почти неделю провел у его постели . Но брат все-таки умер. А Твен, сраженный усталостью, уснул прямо в больничной палате. Когда же он проснулся, то увидел железный гроб на четырех стульях и незнакомую даму с букетом белых цветов. Тогда-то он и вспомнил сон, который приснился ему на борту «Пенсильвании».

Сначала - ангина, потом - летаргий

А теперь поговорим о летаргическом сне.

-Медицина много лет подряд была бессильна понять, что такое летаргий, или «сонная болезнь», - рассказывает профессор С. Беспалов.- Загадочная болезнь появилась между 1916 и 1927 г. И приняла характер эпидемии.
 

Особенно уязвимыми оказались молодые дамы. Врачи высказывали разные версии: летаргию вызывает неизвестный вирус? Или виновато «тайное» оружие, которое было испытано в Первой мировой войне?
 

Эпидемия ушла было в 1920-х, но в 1948 г. вспышка была зафиксирована в Исландии.
 
 Британские врачи Рассел Дейл и Эндрю Чёрч решили заняться изучением загадочного сонного заболевания. Они обратились за помощью к медицинскому сообществу и сумели собрать данные по 20 больным. И начали искать нечто общее между всеми заболевшими и обнаружили, что многие из пациентов болели ангиной прежде, чем были поражены летаргией. Врачи начали искать следы бактериальной инфекции, которая может являться причиной ангины. Особенно их интересовали бактерии стрептококка и его «родственника» – диплококка. Многие жертвы эпидемии 1920-х сначала болели ангиной, а в медицинских записях частенько упоминался именно диплококк. Дейл и Чёрч идентифицировали причину случаев заболевания летаргией и, возможно, раскрыли многолетнюю загадку!

Могила Петрарки и тафефобия Гоголя

Знаменитый итальянский поэт Франческо Петрарка, живший в XIV в., в 40 лет тяжело заболел. Однажды он потерял сознание. В себя так и не пришел. Он заснул крепким сном. Его собрались похоронить. Закон того времени запрещал хоронить покойников раньше чем через сутки после кончины. Петрарка неожиданно очнулся во время погребальной церемонии и заверил похоронную команду, что чувствует себя превосходно. После этого поэт прожил еще 30 лет.

Меньше повезло Николаю Васильевичу Гоголю. Хорошо известны его опасения быть похороненным заживо. Психический надлом произошел у писателя после смерти женщины, которую он безумно любил. Это была Екатерина Хомякова. Гоголь сжег рукопись второй части «Мертвых душ» и слег в постель. И заснул летаргическим сном, который приняли за смерть. В 1931 г. правительство Москвы решило уничтожить кладбище Данилова монастыря, на котором был похоронен Гоголь. Гроб писателя вырыли. Открыли крышку. И ужаснулись: череп Гоголя был повернут набок, а одежда на истлевшем скелете была разодрана. Кстати, при жизни Гоголь страдал тафефобией -страхом погребения заживо, поскольку с 1839 г., после перенесенного малярийного энцефалита, он постоянно падал в обмороки, а потом засыпал глубоким сном. И боялся, что его могут принять за покойника. Более 10 лет Гоголь не ложился в постель. Ночами дремал, полулежа в кресле. Неслучайно в «Выбранных местах из переписки с друзьями» он написал: «Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения».

Колокольчик в морге

В Британии до сих пор существует закон, предписывающий в холодильниках британских моргов иметь колокол с веревкой, чтобы очнувшийся «покойник» смог позвать на помощь.

-Лечение летаргия медицине до сих пор неизвестны, - продолжает свой рассказ психофизиолог Сергей Попов. - Состояние летаргии может длиться от нескольких часов до десятков лет. Медицина описывает случаи впадения в летаргический сон людей из-за угара, большой потери крови, истерического припадка и обморока.

Любопытно, что при угрозе жизни, например, бомбежки во время войны, впавшие в летаргий вдруг просыпались! Вставали и шли в бомбоубежище, а потом засыпали вновь. Механизм старения у впавших в летаргий сильно замедлен. За время сна внешне они не меняются, но после пробуждения наверстывают биологический возраст за 2-3 года. И превращаются в глубоких стариков.

Сны Ивана Кулибина

Замечательный изобретатель Иван Кулибин однажды увидел странный сон. Он трудился в Нижнем Новгороде над созданием часов. Снилось Кулибину, что на его окно уселись три орла. Изобретатель насыпал им зерен, и птицы не отказались от угощения. При этом один из орлов сказал изобретателю: «Услышит Господь тебя в дни печали, пошлет тебе помощь».
Через некоторое время в Нижний Новгород приехала Екатерина II, и Кулибин со своими инструментами был представлен ей графом …Орловым. Государыня милостиво приняла механика-самоучку и приказала ему по завершении работы над часами прибыть в город на Неве. Тут и вспомнил Кулибин свой вещий сон и потом всю жизнь вспоминал его: все графы Орловы – а их у Императрицы в фаворе было трое, постоянно ему покровительствовали.

Гениальный авиационный конструктор Игорь Сикорский считал, что именно один из его снов определил все его будущее. Этот сон пришел к Сикорскому в 1900 г., когда ему было 11 лет. Он увидел себя идущим по узкому коридору. По стенам слева и справа были одинаковые двери, как на теплоходе. И все было освещено голубоватым светом. Пол слегка подрагивал. И удивительно, но он чувствовал и понимал, что это не поезд и не пароход. Это был некий воздушный корабль. Прошли годы. Маленький мальчик вырос. И превратился в гениального конструктора. Игорь Сикорский создал многомоторный бомбардировщик «Илья Муромец», а также самолеты «Гранд» и «Русский витязь». Потом он уехал из России в США. И создал 15 типов самолетов. И несколько моделей вертолетов.
Так что же такое сон?

Чикатило проявляется во сне

Доктор медицинских наук из Санкт-Петербурга Василий Касаткин проанализировал 27 300 тысяч сновидений у 1410 пациентов и нашел связь между содержанием сновидений и … зарождающейся болезнью. Оказывается, мозг спящего человека предупреждает о надвигающейся болезни, первые симптомы которой могут проявиться лишь через недели, месяцы и даже годы.

- Головной мозг человека,- объясняет Василий Николаевич,- является как бы центром управления всеми органами тела. Наше восприятие окружающего мира проходит через различные его отделы - зрительный, слуховой, обонятельный, осязательный и другие. Деятельность «спящего» мозга имеет свои особенности. Как показали многочисленные исследования, сонное торможение, разливаясь по всему мозгу, притупляет чувствительность этих центров. Наиболее «бессонным» остается зрительный отдел. Поэтому во время сна так называемый зрительный анализатор улавливает даже самые слабые внешние и внутренние раздражения организма, которые выражаются определенными образами в сновидениях.

По содержанию сновидений можно вычислить даже маньяков, типа Чикатило. В 60 % случаев преступления совершают те, которым месяцами, а то и годами снились «криминальные» сны.

В своей книге «Теория сновидений» Василий Касаткин пишет : «Болезнь Боткина можно определить примерно за неделю, неврозы - от недели до нескольких месяцев, хронический гастрит – за месяц, туберкулез легких - за один -два месяца. Заболевания сердца -инфаркт миокарда, стенокардия-- нередко вызывают кошмарные видения. При сердечных заболеваниях может сниться падение в пропасть». При зарождающемся гастрите снятся гнилые овощи. При головной боли – кошмарного вида шляпа. При повышении температуры снится купание в мутной воде.

А если мозгов нет, что снится тогда?

Наш мозг - антенна?

Абсолютная загадка для ученых – ясное сновидение. Известный парапсихолог Вадим Карасев считает, что наша планета имеет биоэнергетическую оболочку - ноосферу. Этой теории придерживался академик Владимир Вернадский. Земля окутана электроинформационным полем, в котором как в зеркале, отражается все происходящее. Поле содержит информацию не только о прошлом и настоящем, но и о будущем. Наш мозг реагирует на сверхслабые энергетические импульсы информационного поля. Информация воспринимается на уровне клеток нейронов головного мозга. Таким образом, наш разум во сне может быть своего рода антенной, улавливающей события грядущего. А почему бы и нет?

Но есть и исключения из «сонных» правил. Замечательный русский писатель Иван Тургенев признавался французу Гюставу Флоберу: «Я работаю по-настоящему только тогда, когда у меня бессонница».

А писатель и композитор Эрнст Гофман мог творить, в основном, будучи «под мухой». Папа «Крошки Цахеса» конечно же, не был алкоголиком, но сознательно смешивал коктейли из напитков с градусами, чтобы вызвать прилив вдохновения. Но вполне возможно, что потом он проваливался в глубокий сон и писал свои фантастические произведения, такие, как "Кавалер Глюк", "Эликсиры сатаны" и "Житейские воззрения кота Мурра". На трезвую голову подобное вряд ли сочинишь.

Неразгаданных загадок как у сна, так и у бессонницы еще много. И даже самые продвинутые ученые пока не в силах объяснить все эти загадки.

Уважаемые читатели! А что снится вам?

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Известная певица Виктория Дайнеко поделилась с поклонниками серией снимков без "фейстюна". Подписчики оценили естественную красоту знаменитости и похвали за стройную и подтянутую фигуру.

//Новости партнеров

//Происшествия

В Подмосковье задержали группу вымогателей

В Подмосковье задержали группу вымогателей

В четверг, 25 июля, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в Талдомском районе Подмосковья полиция задержала лидера и участников организованной группы, подозреваемой в вымогательстве.

//Происшествия

В Югре попытались украсть нефть

В Югре попытались украсть нефть

Стало известно, что в Югре сотрудники полиции задержали двух местных жителей, которые пытались украсть нефть. Отмечается, что правонарушители успели слить более 24 тонн топлива.

//В мире

На белорусского дипломата напали с оружием в Турции

На белорусского дипломата напали с оружием в Турции

В Анкаре (Турция) в районе Чанкая, где расположены диппредставительства разных стран, было совершено покушение на белорусского дипломата. Мужчина возвращался домой, когда в него несколько раз выстрелили.

//В мире

Советник Зеленского вспомнил про "независимость Крыма"

Советник Зеленского вспомнил про "независимость Крыма"

Советник президента Украины по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев решил напомнить о "независимости Крыма". Политик сообщил о возможном внесении в текст конституции страны пункта о "национальной автономии" полуострова.

//Шоу-бизнес

Помощница Евгения Петросяна показала вкусный и полезный ужин

Помощница Евгения Петросяна показала вкусный и полезный ужин

Помощница известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала подписчикам, что следит за фигурой и старается не позволять себе лишнего перед сном. Татьяна выложила фотографию "лёгкого", но вкусного ужина.

//Общество

Многодетные волнения

Многодетные волнения

На днях российские семьи с тремя и более детьми получили неприятный сюрприз. Стало известно о о появлении проекта закона «О мерах поддержки многодетных семей в Российской Федерации», который эту самую поддержку… существенно уменьшает. Среди многодетных поднялась паника.

//Новости СМИ2

//Спорт

Врач Васильков: Лобановский говорил о Черенкове: Мне такой футболист не нужен!

Врач Васильков: Лобановский говорил о Черенкове: Мне такой футболист не нужен!

25 июля лучшему футболисту СССР 1983-го и 1989-го годов спартаковцу Федору Черенкову исполнилось бы 60 лет. О футболисте еженедельнику «Аргументы недели» говорит бывший врач «Спартака» Юрий Васильков.

//В мире

Евродепутаты от Латвии Нил Ушаков и Андрис Америкс проголосовали в ЕП за ужесточение санкций против России

Евродепутаты от Латвии Нил Ушаков и Андрис Америкс проголосовали в ЕП за ужесточение санкций против России

Европарламент принял резолюцию «Об экологических активистах и украинских политзаключенных в России». Как уверяет латвийские СМИ, за поправку с призывом расширить перечень санкций отдали свои голоса лидер партии «Согласие» Нил Ушаков и евродепутат Андрис Америкс.

//Шоу-бизнес

Лопырёва оставила отпечаток в сердце Николая Баскова

Лопырёва оставила отпечаток в сердце Николая Баскова

Известный российский певец Николай басков отставил трогательное послание телеведущей и модели Виктории Лопырёвой у себя в stories. По словам исполнителя, знаменитость навсегда осталась в его сердце.

//Политика

Британский журналист исказил слова Путина, заявила Захарова

Британский журналист исказил слова Путина, заявила Захарова

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что журналист британского телеканала BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции приписал президенту РФ Владимиру Путину чужие слова.

//Политика

Зеленский "обиделся" на Путина, считает Соловьёв

Зеленский "обиделся" на Путина, считает Соловьёв

Известный российский телеведущий Владимир Соловьёв предположил, что президент Украины Владимир Зеленский "обиделся" на Владимира Путина. Об этом он написал в "Twitter".

//В мире

МИД Латвии закрыл доступ к порталу Baltnews.lv

МИД Латвии закрыл доступ к порталу Baltnews.lv

По указанию МИД Латвии Институт математики и информатики Латвийского университета закрыл доступ к латвийскому порталу Baltnews.

//Новости МирТесен

//Общество

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В Курганской области чиновница отчитала фельдшера за жалобы на холод и зарплату

В одном из районов Курганской области фельдшер местного ФАП пожаловалась на условия труда, холод и заработную плату заместителю губернатора по социальной политике Татьяне Менщиковой.

//В мире

В Лондоне сотни людей оказались недовольны новым премьер-министром

В Лондоне сотни людей оказались недовольны новым премьер-министром

В Лондоне несколько сотен человек вышли на митинг против политики нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Протестующие требуют остановить Brexit.

//Шоу-бизнес

В Великобритании делают ставки на новую беременность Кейт Миддлтон

В Великобритании делают ставки на новую беременность Кейт Миддлтон

Букмекеры Великобритании принимают ставки на то, что Кейт Миддлтон объявит об ожидании четвертого ребенка уже к концу года. Причиной стали слухи о беременности герцогини Кембриджской.

//В мире

Медведчук посоветовал властям Украины, как улучшить уровень жизни граждан

Медведчук посоветовал властям Украины, как улучшить уровень жизни граждан

Виктор Медведчук рассказал, с чего следует начать новым властям Украины, чтобы повысить уровень социального и экономического благосостояния граждан страны.

//Происшествия

В жилом доме в Москве рухнул потолок

В жилом доме в Москве рухнул потолок

В одном из жилых домов в центре столицы обрушился потолок. Сообщается, что происшествие произошло на Фрунзенской набережной в многоквартирном доме.

//Происшествия

Видео: в Перми чиновница испинала бездомного

Видео: в Перми чиновница испинала бездомного

В Перми сотрудница краевого управления Росреестра ногами отпинала бездомного, который уснул рядом со входом в здание. Очевидцами произошедшего стали местные жители, записавшие все на видео.

//Шоу-бизнес

В Нидерландах умер актёр Рутгер Хауэр

В Нидерландах умер актёр Рутгер Хауэр

В Нидерландах скончался 75-летний голливудский актёр Рутгер Хауэр. Об этом сообщил представитель артиста Стив Кенис. Известно, что перед смертью Хауэр был болен.

//Экономика

Госдума запретила выдачу микрозаймов под залог жилья

Госдума запретила выдачу микрозаймов под залог жилья

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий выдавать микрокредиты под залог жилья и в целом ужесточающий требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям.

//В мире

В Boeing обнаружили неполадки в двигателе нового лайнера

В Boeing обнаружили неполадки в двигателе нового лайнера

В компании Boeing рассказали, что первый полёт нового самолёта Boeing-777Х перенесён на начало 2020 года. В корпорации объяснили, что это произошло из-за ряда проблем, связанных с разработкой двигателя.

//Политика

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

В Малайзии заявили, что власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17

Военные Малайзии вынуждены были организовать секретную операцию для того, чтобы получить "черные ящики" потерпевшего крушение MH17, которыми, как выяснилось, пытались завладеть США и Украина.

//Общество

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Веселье с последствиями: что может случиться в сезон свадеб и пикников?

Лето – самое время для свадеб, пикников и других гуляний. Но не всегда все так гладко, как хотелось бы. Курьезные, анекдотичные и даже драматичные случаи на таких мероприятиях – не редкость. «Аргументы Недели» узнали, что может пойти не так в разгар веселья.

//Общество

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Поклонская предложила идею, как сделать Россию «модной»

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская предложила способ, как сделать Россию популярной страной для путешествий.

//Авторы АН

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