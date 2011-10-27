Ученые узнали, как люди контактируют с инопланетянами и пришельцами

Американские ученые доказали, что в действительности люди никогда не контактировали с инопланетянами. Сотрудники Лос- Анджелеского исследовательского центра, изучающего опыт нахождения вне тела, провели эксперимент.

Результаты исследования, проведенного в США, подтвердили, что рассказы людей о встречах с пришельцами – это только воспоминания из очень ярких и реалистичных сновидений.

Организаторы эксперимента проинструктировали 20 добровольцев, как погружаться в фазу быстрого сна и во время нее выходить в «астрал», то есть состояние, когда душа на некоторое время якобы отделяется от тела. По словам ведущего исследователя Майкл Рэдуга, это удалось более чем половине участников эксперимента. А семеро добровольцев из них смогли в этом состоянии пообщаться с инопланетянами, сообщает LiveScience.com.

Один из участников исследования рассказал, что когда очутился «вне тела», то сразу встретил трех пришельцев. По его описанию, инопланетяне напоминали существ из фильма «Нечто», а не как обычно представляют пришельцев - головастиков с огромными глазами. Мужчина рассказал, что пришельцы хотели с ним пообщаться. Но он был сильно напуган, и быстро очнулся в собственном теле.