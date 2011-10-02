Кузбасс: международная экспедиция пойдет по следам Валуева на встречу с йети

Международная экспедиция, в которой примут участие ведущие исследователи из России, США, Канады, Монголии, Швеции, Эстонии и Китая отправляется к местам предполагаемого обитания снежного человека в Горной Шории.

"Мероприятие такого масштаба проводится в России впервые с 1958 года, когда состоялась знаменитая экспедиция Академии наук по поиску “реликтового гоминида” с участием профессора Бориса Поршнева", — сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Конференция по гоминологии — науке, изучающей теоретическую возможность жизни реликтовых гоминидов (снежных людей) и предпринимающей практические шаги для их поиска — пройдет в городе Таштагол Кемеровской области с 6 по 8 октября. На ней впервые будут представлены сенсационные результаты исследований, свидетельствующие о генетической близости йети и человека, а также записи звуков и речи йети, уникальные фото и видеоматериалы, отмечается в сообщении обладминистрации.

Напомним, в марте 2011 года, как писали Аргументы.ру кузбасские охотники обнаружили свежие следы йети.

В середине сентября состоялась экспедиция к Азасской пещере, считающейся логовом существа, которую возглавил боксер Николай Валуев. Самого йети он не нашел, однако якобы обнаружил свидетельства его существования — следы и сломанные ветки деревьев.

Йети стал своеобразным символом Горной Шории. Летом этого года в Азасской пещере установили камеру, которая должна была заснять появление снежного человека.

А в июне йети из Кузбасса начал вести Twitter.

Множество сувениров и прочей символики с изображением йети стали самым ходовым товаром в Таштагольском районе области. Кроме того, кузбасские власти в прошлом году даже организовали специальный праздник — День снежного человека, который будет отмечаться ежегодно в день открытия горнолыжного сезона, передает Интерфакс.