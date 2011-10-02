В Петербурге НЛО пролетел прямо над жилыми домами (ВИДЕО)

В Петербурге НЛО низко пролетел прямо над жилыми домами в районе Гражданского проспекта несколько дней назад.

Первыми неопознанный летающий объект заметили ученики школы №175. Один из подростков снял необычное явление на камеру и выложил видео в Интернет. На видео видно, что в небе парит объект, напоминающий кастрюлю, у которого торчат в разные стороны несколько ответвлений.

Пока остается неизвестным происхождение данного явления, передает news.bcm.ru. Эксперты пока не уверены, что в Петербург прилетали инопланетяне. Но жители Северной столицы искренне надеются на то, что это пришельцы в НЛО прилетели полюбоваться красотами Санкт-Петербурга.