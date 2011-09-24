Пришельцы пролетели над Петербургом, но высадиться не решились (ВИДЕО)

В Санкт-Петербурге, в районе Гражданского проспекта, местные жители видели НЛО. Его сняли на камеру школьники, гулявшие возле районной школы. Неизвестно, были ли это инопланетяне, но жители Северной столицы искренне на это надеются.

Неизвестно, какое явление видели горожане на самом деле, но они уверены, что это все-таки пришельцы прибыли к ним с туристической или исследовательской целью, сообщает Неформат.

Пока, правда, зеленых людей с рюкзаками на улицах города не видно.