Валуев наступил на отпечаток йети

Российский боксер-профессионал Николай Валуев осмотрел в одной из пещер Горной Шории (юг Кузбасса) след, оставленный по местной легенде снежным человеком, и сравнил его со своим - размер ноги спортсмена оказался немного больше.

На вопрос РИА Новости, верит ли сам боксер в существование снежного человека, он ответил: "Встречу - поверю". В ходе однодневной экспедиции по тайге найти мифологическое существо спортсмену и его 40 спутникам не удалось. Путь к пещере лежит через глухую тайгу, поэтому экспедиция передвигалась на грузовиках-вездеходах. Часть пути участники преодолели пешком, другой участок маршрута - на лодках по горной реке. Вместе с Валуевым в походе участвовали глава Таштагольского района Кузбасса Владимир Макута и журналисты.

Участники экспедиции осмотрели Азасскую пещеру, которая позиционируется в Кузбассе как место обитания йети и в которой зимой 2009 года был обнаружен отпечаток огромного следа неизвестного существа, сообщает РИА Новости. Валуев, одетый по-походному, в камуфляжную куртку, джинсы и ботинки, наступил в знаменитый "отпечаток йети". К удивлению присутствующих, след Валуева, а у него 52-й размер обуви, превзошел по размеру след снежного человека.

В феврале 2009 года администрация Кемеровской области распространила сообщение о том, что в Горной Шории, в глухой тайге, местные охотники видели неких человекообразных существ, покрытых шерстью, ростом полтора-два метра.

Осенью 2010 года в Шории установлен официальный праздник – День снежного человека (отмечается в день открытия горнолыжного сезона). Губернатор региона Аман Тулеев пообещал миллион тому, кто найдет и приведет к нему "реликтового гоминида".