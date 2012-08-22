Минеральные воды и бальнеология в Болгарии

Всё больше россиян, пресытившись всеСНГовской «дачей» Турция – Египет, обращают свои взоры на старушку Европу, на средиземноморские и черноморские курорты. К тому же нестабильная политическая ситуация в Египте привела к вполне ожидаемому, но отнюдь неоправданному росту цен на так горячо нами любимый турецкий All Inclusive. Поиск альтернативных вариантов в этой ситуации вполне объясним. Но если в Греции неспокойно, а в Италии и Испании дорого, то «куда же податься бедному туристу»? Вменяемых вариантов не так уж и много…однако можно найти, например Туры в Болгарию.

Хоть курица и не птица, но Болгария уже давным-давно заграница. И, став полноправным членом ЕС, начала приводить в порядок свои знаменитые черноморские курорты. Золотые Пески, Солнечный Берег – названия, знакомые ещё с советского детства. 200 км чистейшего моря и пляжей. Недаром, по данным Болгарского национального статистического института, в 2010 году страну посетили для отдыха и экскурсий более 8 млн. человек и более 2 млн. из них – туристы из Турции (!) и Греции (!). Это многое говорит и об уровне, и о доступности отдыха. Немаловажно и то, что до курортов Болгарии можно добраться не только на самолёте, но и на машине или поезде. И уж совсем жирный плюс – богатая история дружеских, почти родственных взаимоотношений между нашими странами, что автоматически подразумевает лёгкость общения «как бы за границей» и абсолютную дружелюбность, сиречь безопасность отдыха.

Но если о пляжном отдыхе в Болгарии мы имеем представление, то лично я был несказанно удивлён количеством и качеством минеральных источников и бальнеологических курортов. Болгарию не зря называют «Спа-центр Европы». Здесь можно сочетать грязелечение, водолечение и отдых на море. Таким сочетанием «3 в 1», например, является курорт Бургасские минеральные бани, находящийся в 10 км от города Бургаса. Надеюсь, что наш краткий обзор лечебных курортов Болгарии поможет вам при планировании очередного отпуска.

Итак, начнём с уже упомянутого Бургаса. Отличительной чертой курорта Бургасские минеральные бани является «мягкая» минеральная вода с очень приятными вкусовыми качествами. Этот большой бальнеологический центр процветал веками – первые сведения о Бургасских минеральных банях датируют времёнами Филиппа ІІ Македонского (ІV в. до н.э. ).









В 1206 году после покорения Византии самопровозглашённый латинский император Генрих вторгся в Болгарское царство. Один из его полководцев – французский крестоносец Жофруа де Виллардуэн, войдя в Бургас, сообщил: «Очень красивый город, с хорошим месторасположением, с множеством тёплых источников для купания – самыми красивыми в целом мире».

Минеральная вода бальнеоклиматического курорта Выршец известна уже более 2 тыс. лет и входит в число 20 лучших в мире. Сам город расположен на высоте 400 м над уровнем моря в живописной котловине лесистых северных склонов Балкан.

Курорт Поморие славен своими солёными озёрами, лечебными грязями, минеральной водой, железосодержащим песком. Длинная коса, отрезающая часть моря, образует лиманное Поморийское озеро. Район считается самым тёплым в стране – температура воздуха летом здесь до +33оС, а температура воды составляет +24–28оС.

Минеральные источники Велинграда официально признаны «СПА-столицей Болгарии». Велинград расположен в Чепинской котловине – самом солнечном месте Болгарии (74% в год). Климат альпийский: лето прохладное, зима мягкая, осень тёплая и приятная. Велинград – самый большой бальнеолечебный курорт в Болгарии. На базе 80 гидротермальных источников гостей принимают более 60 санаториев. Жемчужина Чепинской котловины – уникальное карстовое термоконстантное озеро Клептуза. А в селе Дорково, где в 80-х годах прошлого века было обнаружено самое большое палеонтологическое местонахождение мастодонтов (5–6 млн. лет до н.э.), вот-вот должен открыться уникальный Парк Плиоценового периода.Рядом с парком – средневековая крепость Цепина. И мимо всего этого великолепия ходит старинный «романтический поезд».









У подножия горного массива и национального парка Пирин (входит в список ЮНЕСКО) расположился курорт Сандански с 20 минеральными источниками. Основная специализация в Сандански – лечение бронхиальной астмы и ЛОР-органов.

Минеральными водами Девина (самый известный – Беденский источник) лечатся болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, почечно-урологические и желудочно-кишечные заболевания.

Курорт Хисар,который называют «болгарские Карловы Вары». Расположенный в экологически чистом регионе курорт знаменит минеральным пляжем с более чем 20 источниками. Водами этого курорта лечился ещё в Iвеке н.э. римский император Север,но и по сей день они являются самыми подходящими для лечения почек и мочекаменной болезни.Также на курорте добываются лечебные грязи, способствующие лечению дерматологических заболеваний.

На гидротермальных водах курорта Банкя благодаря уникальному мягкому климату и прекрасной экологии можно лечиться круглый год.

Семь гидротермальных источников цветущей Розовой долины (климато-бальнеологический отель «Павел Баня») также известны с глубокой древности.

Для своей летней резиденции болгарский царь Борис ІІІ (1894–1943) выбрал местность вблизи бальнеологического курорта Баня в Стрямской долине. Одна из бань – «Банче» – построена непосредственно на минеральном источнике, и вода вытекает прямо в бассейн при помощи пористых плит. Курорт также располагает естественными залежами лечебной грязи, которая используется при комплексном бальнеолечении.

Более подробную информацию можно получить на сайте представительства «АН» в Болгарии.

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