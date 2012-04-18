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Семь причин съездить в Баку помимо «Евровидения»

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Вячеслав САПУНОВ ]

Семь причин съездить в Баку помимо «Евровидения»

Город на берегу Каспийского моря готовится принять главный музыкальный конкурс Европы. Тысячи и тысячи музыкантов, меломанов и просто любознательных людей приедут в столицу Азербайджана на праздник песни, готовящийся потрясти даже видавших виды поклонников эффектной эстрады.

Но что ждёт гостей Баку помимо «Евросонга»? Может быть, кому-то песенное первенство кажется единственной достопримечательностью древнего города, «допрежь того ещё славившегося нефтью»? Поверьте, роскошная песенная феерия, запланированная на конец мая, – корона, венчающая остальные бакинские достоинства. О них-то и расскажу вкратце, но по пунктам. Итак, зачем ехать в Баку?

Отведать дух древнего и многоликого города

История Баку уходит корнями в позапрошлое тысячелетие. И каждая эпоха откладывала на городском укладе свой колоритный отпечаток. В древней крепости, именующейся Ичери Шехер (внутренний город) любители истории познакомятся с архитектурой эпохи ширванских шахов, повелевавших Азербайджаном в XV веке и выстроивших удивительный дворец; любители тайн и загадок поднимутся на 29-метровую высоту легендарной Девичьей башни, чьё предназначение до сих вызывает ожесточённые споры учёных; любители кино найдут улочки, на которых снимались советские блокбастеры «Бриллиантовая рука» и «Человек-амфибия».

Баку – родина музыканта Мстислава Ростроповича, разведчика Рихарда Зорге, учёного Льва Ландау, певца Муслима Магомаева, телеведущего Виталия Вульфа, шахматиста Гарри Каспарова, певицы Ларисы Долиной, кинорежиссёра Владимира Меньшова и многих, многих других замечательных людей...

Семь причин съездить в Баку помимо «Евровидения»

Покидаете извилистые улочки Ичери Шехер – и вы в современном Баку, где смешались и продолжают смешиваться стили архитектуры, где каждый дом способен рассказать свою историю. Дворцы нефтяных баронов начала XX века а-ля ренессанс, готические островерхие здания, православные храмы, пафосный советский ампир, модерн, конструктивизм, барокко. И над всем этим высятся ультрасовременные небоскрёбы, соревнующиеся в роскоши и оригинальности. На возвышенности тянутся к небу три огромных языка пламени Flame Towers, откуда (да и не только оттуда) открывается невероятный вид на город и Каспийское море.

Вдоль берега Бакинской бухты тянется замечательный бульвар – приморский парк, заложенный ещё при царе и продолжающий развиваться, удлиняться с каждым годом всё интенсивнее. Современный бульвар – это десятки кафе, ресторанов, аттракционов; это торговые и деловые центры, музеи и концертные залы, размещённые среди экзотических растений и фонтанов. Фонтаны в Баку бьют повсюду. Даже из моря регулярно выстреливает высоченная струя воды. При сильном ветре её капли долетают до прогуливающихся по берегу бакинцев и гостей столицы.

Приобрести сувениры

Символы «Евровидения» в Баку сейчас побили все рейтинги популярности. Логотип «Евросонга» размещается как на обычных для этого носителях вроде маек и значков, так и на совершенно оригинальных. При желании вы можете приобрести чеканные картины и даже ковёр с надписью «Eurovison 2012», вытканный азербайджанскими умелицами. Простите, если он окажется не совсем древним. Ковры разной степени древности вы тоже легко найдёте в многочисленных антикварных лавочках Старого города. Также традиционные сувениры с логотипом из Баку – сладости, вина, элементы национальной одежды (женские платки, уютные папахи), произведения народных умельцев из дерева, меди. Шопоголики будут приятно удивлены огромным количеством знаменитых брендов, украшающих вывески бакинских бутиков. Неисчислимые моно- и мультибрендовые магазины, шопинг-моллы, торговые центры – это уже давно часть бакинского антуража, так же как некогда ею были (да и местами, безусловно, остаются) традиционные восточные базары с россыпями ярких фруктов, сочных овощей, ароматных пряностей. Отведать которые можно и на рынке, но лучше доверить их правильное приготовление профессионалам. А потому стоит непременно

Посетить ресторан азербайджанской кухни

Вопреки стереотипу азербайджанская кулинария состоит не только из шашлыков. У неё десятки одних только направлений, характеризующихся как доминирующими ингредиентами, так и районном происхождением, сезоном и многим другим. Взять хотя бы мучные блюда – дюшпяря (напоминают микроскопические пельменьчики), хингали (её жалкое подобие в Италии зовётся лазаньей), эриште (вид лапши)... А блюда, готовящиеся на садже, – круглом, выпуклом листе металла? Он и сковорода, и крышка для сковороды, и противень. Жарят, пекут, тушат, на садже, в садже, под саджем, между двумя саджами! А молочные продукты, а супы, а рыба, а наконец, плов, видов которого насчитывается около 200! А вы говорите – шашлык... Что ж, шашлык, он же кебаб, чрезвычайно вкусен, его тоже очень много видов. И начав есть, очень трудно остановиться. Кто-то из московских гостей, попав в дружеские, но крепкие объятия принимающей азербайджанской стороны и за первый же день пообедав раз пять, назвал это кулинарным экстремизмом. Из напитков к столу требуйте местную минеральную воду (в Азербайджане немало горных источников) или местное вино. Да, вопреки расхожему мнению, Азербайджан – сугубо светская страна. Здесь умеют и пить, и изготавливать вкуснейшие вина, коньяки. А с недавних пор и виски.

На десерт непременно чай – с чабрецом, с мятой, с вареньем из грецких орехов, из белой черешни, из арбузов, с пахлавой, шякяр-бурой и прочими сладостями. Чай в Азербайджане пьют долго и со вкусом. Между прочим, самый древний – 3000-летний – самовар найден именно в Азербайджане!

Услышать азербайджанскую музыку

Неспроста, ох, неспроста «Евровидение» пришло именно в Азербайджан. Страна с древней музыкальной культурой, до сих пор представляемой во всём многообразии, заслужила этот праздник давно. Хотя и до сих пор Баку без музыкальных торжеств не обходился. И что ни фестиваль – то уникальное явление: Международный фестиваль мугама, Международный фестиваль джаза, Международный фестиваль имени Мстислава Ростроповича, Международный фестиваль авторской песни... Стоит только захотеть, и для вас исполнят свои лучшие произведения ашуг, джазмен, скрипач, бард...

Семь причин съездить в Баку помимо «Евровидения»

Международный центр мугама

Пройтись по музеям и выставкам

Вкусив утехи для слуха, отведайте и наслаждение для глаз. Для гостей «Евровидения» бакинские музеи предлагают европейский уровень изобразительного искусства. Тропинин, Шишкин, Верещагин, Боровиковский, Рерих – всё это Государственный музей искусств, где представлены и не менее достойные азербайджанские художники. А Дали, Пикассо, Шагал – лишь небольшая часть экспозиции Музея современного искусства. Гуляя по городу, вы то и дело будете находить большие и малые художественные галереи. В некоторых картины можно даже приобрести. А до сентября в Баку продолжится фестиваль городского искусства – 012 Baku Public Art: то тут, то там в городе возникают удивительные арт-объекты, демонстрирующие необычный взгляд на жизнь современных бакинских художников.

Оценить прелести большого Баку

Всё больше расширяя радиус прогулок по столице Азербайджана, вы рано или поздно достигнете городской черты. Но это не означает, что достопримечательности завершатся. Пригороды Баку – это немалое число удивительных, а зачастую и уникальных объектов. Таких как Храм огнепоклонников Атешгях, музей Сергея Есенина, горящая гора Янардаг, крупнейшее в мире скопление грязевых вулканов, овеянная легендами гора Степана Разина, заповедник доисторической культуры Гобустан с сотнями наскальных изображений, оставленными нашими далёкими предками... Наконец, к общей радости, – море, окружающее Апшеронский полуостров с севера, востока и юга, к концу мая уже вполне прогреется, чтобы принять первых поклонников дальних и ближних заплывов, а солнце в это время достаточно яркое, чтобы одарить их эффектным загаром.

И в заключение

Наконец-то вам не придётся краснеть в ответ на вопрос: «Как? Ты не был в Баку? До сих пор?!»

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