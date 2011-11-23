Жильё для русской души

Жители РФ массово скупают жильё в Болгарии. Недвижимость в этой стране приобрели более 100 тыс. наших соотечественников. При этом спрос на дома в Болгарии только растёт – в предвкушении того, что в следующем году страна войдёт в Шенгенскую зону.

Бум недвижимости в Болгарии начался около 7 лет назад. Чем страна привлекает покупателей жилья, понятно. В Болгарии мягкий климат, чистое море и огромное количество древностей. В её центральной части – изобилие монастырей. На побережье – города Созополь и Несебр с тысячелетней историей. К тому же цены в Болгарии далеко не такие кусачие, как в РФ.

Увлечение болгарской недвижимостью начиналось с морских курортов, на которых можно отдыхать с мая по октябрь. Сначала ими заинтересовались англичане. Они заселили улочки и кварталы на Солнечном Берегу и в городке Святый Влас. Во второй половине 2000-х годов на болгарское Чёрное море поехали русские. Соотечественники заполонили побережье от пригородов Варны на севере до Созополя на юге. В наши дни подавляющее большинство сделок с жильём приходится именно на россиян.

Несколько лет назад появилась новая мода – покупать дома, в которых можно жить весь год. Как правило, их приобретают пожилые люди, которых привлекает упрощённый порядок получения вида на жительство. По болгарским законам, для этого нужно вложить в экономику страны 500 тыс. евро или открыть бизнес. Но пенсионеров ограничение не касается. Им достаточно приобрести даже самую дешёвую квартиру.

«Культуры и традиции наших стран близки, поэтому русские хорошо осваиваются в Болгарии. Это ирландцы, живущие здесь, общаются в основном со своими соотечественниками. А русские охотно дружат с болгарами, быстро перенимают язык и национальные традиции. Их дети, которые ходят в болгарские школы, уже в первом-втором классе – круглые отличники», – рассказывает мэр Бургаса Димитр Николов.

Разумеется, иностранцев привлекает не всякое жильё. Панельные постройки социалистических времён спросом не пользуются. Приобретают в основном новостройки. Стандартная цена такой недвижимости в Болгарии sweet-home – 800 евро за квадратный метр. При желании на побережье можно найти небольшую квартирку стоимостью около 30 тыс. евро. Иногда это в буквальном смысле номер в отеле – бывшие гостиницы иногда перестраивают и распродают под жильё.

Дороже всего недвижимость в исторических центрах. К примеру, квартира в старом городе Несебра, рядом с византийскими развалинами XII века, обойдётся в 3–4 тыс. евро за метр. Примерно на такую же сумму придётся раскошелиться тем, кто хочет жить на так называемой первой линии – в домах, стоящих на самом побережье моря. Если место пользуется популярностью, квадратный метр в такой новостройке стоит 3 тыс. евро.

Впрочем, даже на жилье первой линии можно сэкономить. Первый способ – покупать дом на стадии котлована. К примеру, в начале строительства комплекс премиум-класса в Несебре стоит 1,2–1,5 тыс. евро за метр, после сдачи цены взлетают вдвое. Второй – приобрести построенную в 2000-е «вторичку». «После кризиса европейцы начали понемногу продавать дома в Болгарии. В результате в тех же английских кварталах на первой линии можно найти предложения по 1,3–1,5 тыс. евро за 1 кв. метр», – объясняет гендиректор международного агентства недвижимости «Кутузофф» Ирина Котлярова. В наши дни на вторичное жильё приходится около 20% сделок с россиянами.

Разумеется, у болгарской недвижимости есть минусы. К примеру, на побережье почти не строят коттеджей. Редкие посёлки с двух-трёхэтажными домиками предназначены только для богатых, остальным покупателям приходится довольствоваться квартирами в больших жилых комплексах. Но недостатки с лихвой перекрываются плюсами. Главный – по сравнению с остальной Европой, в Болгарии содержать жильё – дёшево.

Налог на недвижимость – 0,15% стоимости квартиры в год. Обязательной страховки нет. Коммуналка обходится примерно во столько же, сколько в РФ: за электричество платят порядка 25 евро в месяц, за воду – 15 евро. Причём, если не жить в Болгарии постоянно, квартиру можно временно сдать в аренду. За год это принесёт 7–10% стоимости жилья.

Для россиян такие условия оказались комфортными. С каждым годом легион российских болгар увеличивается на 3–4 тыс. человек. Угрожает идиллии только одно. Цены на недвижимость, рухнувшие после 2008 г. вдвое, опять пошли вверх. В прошлом году жильё подорожало на 20%. Если Болгария войдёт в Шенгенскую зону, подорожание только ускорится.