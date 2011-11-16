Лечебные козыри «Тишково»

Санаторий «Тишково» – одна из многих подмосковных здравниц, чьё название привязано к географии. Здесь в окрестностях одноимённого села стояла некогда барская усадьба, а теперь возвышаются среди зелени деревьев вместительные санаторные корпуса. По итогам прошлого года санаторий официально вошёл в пятёрку лучших здравниц России.

Этот факт и послужил поводом для интервью с Алексеем ШИПИЛОВЫМ – директором ЛПЧУ СКО «Тишково».

- Алексей, Владимирович, все, кто выбирает санаторий, скажем для очередного отпуска, это ваши пациенты или всё же отдыхающие, как правильно?

– Абсолютно здоровых людей среди наших гостей я за время моей работы, к сожалению, не видел. Поэтому правильным будет сказать – пациенты. С другой стороны, условия проживания, качество сервиса, набор развлечений дают основания говорить об отдыхе – здоровом и комфортном.

У нас великолепная природа, и все, кто не ленивый, двигаются. Летом – пляж, грибы, ягоды, отдых с удочкой на берегу; зимой – лыжи, подлёдная рыбалка. В наших озёрах, Учинском и Пестовском водохранилищах водятся стерлядь, сазаны, лещи, подлещики, сомы, щуки. Фанатам рыбалки советую заранее готовить снасти.

Вот уже 14 лет мы известны как участники и организаторы различных спортивных соревнований по конному спорту. В этом году на приз «Тишково» четырежды прошли состязания по конкуру. На конюшне собственного конноспортивного клуба – 12 лошадей. Можно совершить прогулки верхом под присмотром инструктора, просто покататься в фаэтоне, а зимой – в русских санях.

Для занятий спортом в санатории есть всё необходимое – тренажёрный зал, бильярд, теннис, футбольное поле, игровые площадки. Любители попариться в сауне тоже останутся довольны.

– В предварительной беседе вы обмолвились, что среди ваших гостей, а их бывает до 7 тысяч в год, примерно 20% возвращается снова. Чем обусловлен их повторный выбор?

– Совокупностью факторов. Бывает, что к нам приезжают на костылях, а в конце санаторного курса этого же человека видишь на дискотеке. Наряду с лечебным фактором отмечу хорошее пятиразовое и для диабетиков – шестиразовое питание. Три специальные диеты строго выдерживаются. Все продукты натуральные. Если молоко получаем во флягах с животноводческой фермы, то молочнокислая продукция поставляется Дмитровским молочным комбинатом. Овощи покупаем в местном фермерском хозяйстве. Питаются наши пациенты по заказному меню в двухэтажной столовой.

– С какими заболеваниями чаще обращаются в «Тишково»?

– Санаторий много лет специализируется на лечении сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных заболеваний, опорно-двигательного аппарата, диабета. У нас большой опыт в области пульмонологии, неврологии и педиатрии.

Особенно показан «Тишково» гипертоникам и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь у нас великолепный воздух – в радиусе 20 километров, как и в советское время, ни одного промышленного предприятия! Хорошие результаты приносит дозированная ходьба (терренкур) по окрестному лесу – 3800 метров.

Мы активно используем полимаг – аппарат магнитно-теплового излучения, магнитотерапию. Бишофит для ванн и лечебную грязь получаем непосредственно с места добычи в Оренбургской области. Минеральную воду добываем из собственной скважины. В отличие от «Дороховской» у нашей мочегонные и слабительные свойства посильнее. Пациенты принимают её за полчаса до еды.

– Что, по-вашему, необходимо, чтобы пребывание в санатории стало оптимально эффективным для пациента?

– Как ни странно, в первую очередь хорошие доктора в поликлинике по месту жительства. Их верные рекомендации. Часто сталкиваемся с тем, что в медицинской карте обозначены, скажем, остеохондроз или возрастная гипертония, а на деле – целый букет заболеваний. Значит, потребуется дополнительное время на обследование.

– Многие стремятся получить как можно больше процедур. Но всегда ли это верно?

– Процедур мы назначаем достаточно много. Вместе с тем нужно учитывать, что, например, процедуры общего назначения дважды в день невозможны. Грязелечение, лечебные ванны, физиотерапия назначаются не чаще чем через день. На количество процедур влияет и их сочетание между собой, и стадия развития заболевания.

Оптимальный лечебный эффект наступает начиная с 18-дневного пребывания.

– Алексей Владимирович, один из 6-этажных жилых корпусов санатория полностью отдан детям….

– В нём круглогодичный детский лагерь санаторного типа. Детские группы приезжают из Калуги, Костромы, Московской области, Надыма, Смоленска, Твери. Как правило, в сопровождении воспитателей. Профилактическому лечению сопутствуют спортивные занятия и игры на свежем воздухе, культурно-развлекательные программы, участие в мастер-классах во время экскурсий. В декабре ждём 330 детей из Москвы. За 18 дней – шесть выездных автобусных экскурсий.

– И в заключение вопрос о ценах на путёвки. Дорого ли обходится «Тишково» отдыхающим?

– От 1650 до 2800 рублей на человека в сутки в зависимости от категории номера. Приезжайте, мы всем будем рады!