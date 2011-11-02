Туристический ступор

Чем беднее регион, тем сильнее местные власти мечтают о дополнительных доходах от туризма. Губернаторы спят и видят миллионы гостей, прибывающих отдохнуть в их края. И шелестящих миллиардами рублей, которые поддержат местную экономику. Если бы РФ захватила хотя бы 1% мирового туррынка, получила бы доход, близкий к нефтегазовому. Аляска зарабатывает на туризме 3,4 млрд. долл. в год! Канаде в 2010 г. туризм принёс 6,4 млрд. долларов. Чем не примеры?

Натяжение каната

В 2010 г. российские туристы потратили за рубежом 27 млрд. долларов. В обратном направлении прибыл денежный турпоток на сумму 8 млрд. долларов. Счёт 3:1 не в нашу пользу. Могло быть иначе. Заниматься туризмом не только увлекательно, но и крайне прибыльно. В 2011 г. эта индустрия обеспечила 2,8% мирового ВВП и принесла 1,85 трлн. долларов. По прогнозу, через 10 лет сумма вырастет до 2,86 триллиона. Вдобавок туризм обеспечивает 8,8% всех рабочих мест в мире (258 млн.).

РФ занимает очень скромное место на этом поле. Островное государство Аруба зарабатывает на туризме 44% ВВП, Мальта и Кипр – по 17%, Ливан – 27%. Турдоход российских краёв и весей грандиозным точно не назовёшь. Он укладывается в скромные 2–5% валового регионального продукта. В Иркутской области – 0,5%, на Алтае – 1%. Правда, в Краснодарском крае вклад туриндустрии достигает 15% ВРП. Но черноморские курорты РФ принимают почти столько же туристов, сколько остальные регионы вместе взятые.

Конечно, турзаработок должен быть выше. Есть два пути. Можно развивать внутренний туризм, завлекая людей со всей страны красотами края. Можно сделать ставку на иностранцев. На внутреннем направлении дела пока идут ни шатко ни валко. В 2010 г. рост составил лишь 1,6% – до 32 млн. человек. Для сравнения: выезд за дальнее зарубежье в том же году рванул вверх на 30% – с 9,5 до 12,6 миллиона.

Когда нет подъёма рынка, делят что есть. По сути, регионы занимаются перетягиванием каната – переманивают отпускников друг у друга. Поэтому по некоторым направлениям идёт подъём, по другим наоборот. К примеру, на Алтае турпоток достиг 1 млн. человек и растёт на 20% в год. В Бурятии за несколько лет число отдыхающих выросло в три раза – до 500 тысяч. Но подъём обеспечили сибиряки, которые разлюбили Краснодарский край и здравницы Кавказа.

Теоретически потенциал развития внутреннего туризма – неисчерпаем. Практически – источник сух. Основные проблемы всё те же: цены ломят адские, а сервис плохой. Скажем, поедут ли туристы в такие города, как Углич и Мышкин, где за прошлый год номера в гостиницах подорожали с 2 до 4,5 тыс. руб. в сутки? Правда, постепенно ситуация меняется. «Например, на Домбае и Эльбрусе наконец-то появились гондольные подъёмники – как в Европе. Есть юг Дальнего Востока, хорошая инфраструктура в Ханты-Мансийске, Байкал неплохо развивается. Жаль, что всё очень медленно», – рассказывает член правления Российского союза туриндустрии О. Санаева.

Второй путь – зазвать иностранцев. По плану Ростуризма, к 2018 г. число зарубежных туристов в РФ должно вырасти до 23 млн. человек. Но пока история идёт в обратном направлении: за восемь лет число иностранных туристов в РФ упало в 1,5 раза. В 2010 г. к нам приехали лишь 2,1 млн. человек. Словения, территория которой в два раза меньше Астраханской или Смоленской областей, приняла больше гостей!

Номерная ёмкость

Что надо менять? «В нынешних условиях про заграничный туризм можно говорить только как про покойника. Страна не обеспечивает безопасность приезжающих, здесь низкий уровень услуг, да ещё и жёсткая система виз. Какой безумец сюда поедет?» – говорит профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

Всё же некоторое число каждый год находится. В РФ им приходится нелегко. Для начала – не хватает номеров. Когда в Турции в 1982 г. приняли закон о туризме, по которому аренда земли под отелем бесплатна, это спровоцировало бум гостиничного строительства. В Таиланде туриндустрии дают прямые субсидии, на которые до 2014 г. потратят 200 млн. долларов. Иордания, Эмираты и Германия в кризис установили льготные налоги для отелей.

У нас – помощи не дождёшься. Хотя гостиниц сильно не хватает. В принципе в РФ – 7,4 тыс. отелей, способных принять 31,6 млн. человек. Но где густо, где пусто. В Краснодарском крае 633 гостиницы, в Москве – 198, в Приморском крае – 166. Зато в Калмыкии – 13, на Чукотке – 9, в Чечне, на всю республику, – две, в Ингушетии – одна. Для сравнения: в Париже – 1,5 тыс. гостиниц, в Лондоне – тысяча.

Отели – полдела. До них ещё нужно добраться. Мировая туриндустрия готова наладить дешёвые перелёты на любые расстояния. Был бы спрос! Австралия, до которой из Европы лететь 20 часов, в прошлом году заработала на иностранных туристах 33,9 млрд. долларов. Потому что летать туда дёшево.

В РФ стоимость перелётов традиционно кусается. Причин – как ворон в небе. Например, резко завышенные цены на авиационное топливо. Другая проблема – дефицит аэродромов. И конечно – политика Минтранса, направленная на искоренение конкуренции в отрасли. Авиационная болезнь сильно запущена. Цифры красноречивы: в 1990 г. в РСФСР было 1,3 тыс. аэропортов, самолётами перевезли 100 млн. пассажиров. В 2010 г. осталось 300 аэропортов, авиапоток составил 57 млн. человек.

Другая головная боль – местная транспортная инфраструктура. Даже к черноморским курортам ведут разбитые двухполоски, из-за чего в высокий сезон образуются громадные пробки. «Как сделали в Испании? Сначала вдоль Средиземного моря построили магистраль. Потом сделали съезды от неё к туристическим местам. Только потом подтянулся малый бизнес – местные жители начали открывать кафе, гостиницы», – рассказывает профессор экономического факультета Высшей школы экономики А. Скопин.

В итоге, Испания принимает 46 млн. гостей в год. Тогда как РФ за первое полугодие 2011 г. посетили 817 тыс. иностранных туристов (в первой половине 2010 г. было 884 тыс. человек). Трудно найти лучшую иллюстрацию того факта, что туриндустрия РФ – пока в зачаточном состоянии. Государство знает о проблеме, но ничего не делает. Точнее, перестало. Год назад правительство приняло целевую программу «Развитие туризма до 2016 г.», посулив помощь в 96 млрд. бюджетных рублей. Вскоре про обещание благополучно забыли – финансирование отложили минимум до 2012 года.