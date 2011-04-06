Копенгаген и далее…

Город викингов, велосипедистов, сказочной русалочки и ее создателя Ганса Христиана Андерсена Копенгаген – непременный пункт остановки на маршрутах автобусных туров по Скандинавии. Своими впечатлениями от встречи с датской столицей делится наш корреспондент Дмитрий Федотов, побывавший там минувшей осенью.

В Дании я оказался как-то неожиданно. Шел-шел по аэропорту, подхватил по ходу сумку с ленты транспортера и вдруг обнаружил себя среди встречающих и таксистов. Нервно пытаясь сообразить, не проскользнул ли я вместе со шведами каким-то образом через пограничный контроль, не получив штамп в паспорт, на всякий случай вернулся назад.

– У нас нет паспортного контроля. Вы можете идти, – приветливо улыбнулась мне девушка-таможенница.

После чего стало понятно, с чем связаны нудная процедура заполнения одиннадцати страниц визовой анкеты в Москве и требование принести не только действующий, но и предыдущий загранпаспорт. Внимательно разобравшись, кого пускают в свою страну, датчане по поводу ненужных формальностей, видимо, больше не парятся.

Ночной Копенгаген удивил малым количеством машин и обилием велосипедистов на улицах. И пока я озирался, разговорчивый таксист, неверно истолковавший мое удивление, заметил: «Да, велосипедистов немного. Поздновато уже...». Если у вас нету велосипеда, то вы можете без проблем купить велосипед electrabike.ru.

Отправляясь в командировку, я уже знал, что этот миллионый город заселен велосипедистами. Но все равно, выйдя утром на улицу, я испытал шок от того, что увидел. Официально в городе 36% населения передвигаются на двухколесном педальном транспорте. Но кажется, что все жители датской столицы, наслаждаясь свежим воздухом и ласковым солнцем, ездят именно так, и лишь отдельные чудаки неизвестно зачем забрались в железные коробки автомобилей.

На велосипедах едут взрослые и дети; спортивные молодые ребята и старушки с корзинками; девушки в мини-юбках; молодые мамы с юными отпрысками в специальных креслах; отцы семейств с тележками, в которых сидят по трое-четверо малышей в шлемах; темнокожие ярко одетые ребята с непременным сотовым у уха; женщины в хиджабах. Есть даже грузовые велосипеды, на которых рабочие в спецовках возят крупногабаритные предметы. Типа стройматериалов или холодильников. А когда я увидел, что на одной из центральных улиц две полосы движения отданы велосипедистам и только одна автомобилистам, — стало окончательно ясно, кто в городе хозяин.

- А вы тоже ездите в Москве на велосипедах? - интересовались у меня датчане. После чего приходилось пространно объяснять им, что редкий велосипедист на улицах Москвы похож на морского котика, оказавшегося среди стаи голодных белых акул. Да и сам автомобиль на перегруженных улицах нашей столицы стал, по моему мнению, транспортом или для бесконечно упрямых приверженцев бензиновых колесниц, или для бедных, которые не могут себе позволить купить квартиру рядом с метро. К тому же, не всем повезло жить в мягком климате без снега, где смены сезонов почти незаметны и крутить педали круглый год - одно удовольствие…

Спортивный образ жизни, прекрасный климат, безупречная экология, хорошая, по всей видимости, генетика и высокий уровень жизни в целом сделали свое дело. Мало того, что здесь пруд пруди спортивного вида блондинок, от которых бедному велосипедисту из России недолго и шею свернуть, но и средняя продолжительность жизни высокая. У мужчин – 76 лет, у женщин – 83 года. Вот здесь и на пенсию можно уходить попозже! Что датчане и делают в 67 лет.

- Это мужчины или женщины, - заинтересовался я, чем вызвал искренне удивление у собеседников.

- Все! А что, в России иначе?

- Конечно! У нас мужчины в 60, а женщины в 55.

- Разве у вас мужчины живут дольше женщин? Нет? Тогда почему женщины уходят на пенсию раньше?!

Логичного ответа на этот неожиданный вопрос у меня так и не нашлось. Единственное, что пришло в голову: потому что у нас мало мест в детских садиках и у страны есть большая нужда в бабушках…

Жизнь в Дании довольно дорогая. Но датчане не жалуются. Все ведь в мире относительно. К тому же с социалкой тут полный порядок. Бесплатные детские сады, школы, кружки, университеты, музеи, медицина. Причем «добровольно» сдавать деньги «на школу» или благодарить врачей за операцию никто не принуждает. И одинокие пенсионеры в помойках рядом с бомжами не копаются. Да и самих бомжей тоже что-то не видно.

Повальная велосипедизация граждан – лишь одна грань здорового образа жизни и маниакальной приверженности экологии. Машин мало, заводы небо не коптят, а многие отели весьма гордятся тем, что полностью перешли на экологические рельсы и вообще не загрязняют окружающую среду. Даже отопление и освещение в них осуществляют за счет экологически чистой энергии – от огромных ветряков, установленных на побережье и в море.

Весьма популярно в Дании и здоровое питание. Рестораны с экопродуктами, магазины со свободными от минеральных удобрений, пестицидов и прочих нехороших вещей овощами, фруктами, мясом, молочными продуктами и хлебом. И даже знакомые нам киоски с хот-догами нередко отмечены специальным значком, гарантирующим, что здесь продают только экологически чистые сосиски и булочки.

Здоровая и беззаботная жизнь не слишком подталкивает молодежь к ранним бракам. Зато детей в семьях нередко бывает помногу. И когда видишь, что мать везет в велоприцепе троих одинаковых малышей в трогательных шлемчиках или отец катит за собой тележку с четырьмя белокурыми головками примерно одного возраста, догадываешься, что без «ЭКО» и здесь не обошлось.

Датчане очень приятны в общении. В меру дружелюбны, приветливы, спокойны и ненавязчивы. Даже владельцы сувенирных магазинчиков не досаждают вам своим вниманием. Кроме того, общение облегчается еще и тем, что любой датчанин прекрасно говорит по-английски, но с пониманием относится к языковым проблемам туристов.

Датчане любят юмор. С удовольствием шутят сами и очень благосклонно воспринимают шутки собеседника. Здесь нет малоприятной фамильярности по отношению к приезжим, так свойственной для многих восточных стран, самодовольного хохота над собственными остротами, чопорности или заносчивого высокомерия по отношению к иностранцам, с которым можно столкнуться в некоторых других европейских столицах.

Цены в ресторанах разные. Вполне сопоставимы с московскими. Но если вы не привередливы и ваша цель быстро и аппетитно заморить червячка, вполне можно сделать это быстро и за копейки. Рублей за 100–150 на наши деньги, перехватив шашлычок с картофелем фри или шаурму (приготовленную как вполне ресторанное блюдо) в одной из арабских забегаловок или съев тот же традиционный хот-дог с датской сосиской.

Вообще же гастарбайтеров здесь немного. Каким-то непостижимым для нас образом датчане ухитряются сами убирать за собой мусор, содержать в чистоте дворы и улицы и строить дома, не прибегая к массированным завозам таджиков, узбеков, арабов или африканцев. То ли у них с зарплатами у дворников все в порядке, то ли муниципальные управляющие компании работают без сумасшедших прибылей – сказать не берусь. Но это факт.

«Спасибо» по-датски будет «так». Удобно! Тебе делают что-то приятное, а ты важно отвечаешь «так»! Вроде как одобряешь. И в то же время благодаришь. Очень удобно!

Одна из главных достопримечательностей города – Христиания. Район компактного проживания возрастных лиц «хиппового образа жизни». На входе напоминает бутафорский городок или зеленый дачный поселок, где разношерстные домики-развалюшки обязательно отмечает какая-то шикарная деталь. Чтобы и дураку было ясно, что в этих лачугах не бомжи обитают, а люди идейные и творческие.

Проблем у Копенгагена с Христанией много. Налоги на землю не платят, оформлять в собственность никто ничего и не собирается, легкие наркотики продаются в открытую, а местные торчки лениво и не таясь покуривают на скамеечках. Зеленый оазис в центре миллионного города, с которым власти не знают, что делать. Причем, если старожилы Христиании живут там своей собственной свободной от мирских забот жизнью, то чужакам здесь обосноваться невозможно.

Тоже мне дети цветов! Приватизировали право на свободную жизнь на природе в центре города, и в ус не дуют. У меня чуть не сорвалось с языка, что за опытом решения подобных проблем датчанам было бы неплохо съездить в Москву. Быстро бы объявили эту Христианию особо охраняемым природным парком, затем все постройки здесь (некоторым уже лет по триста, кстати) незаконным самостроем в заповедной зоне, запустили бульдозеры и экскаваторы, а недовольным пришлось бы разбираться с вооруженными силами судебных приставов и ОМОНом. Но благоразумно решил промолчать. Не поймут нас эти потомки викингов, пожалуй!

Время летит быстро, а командировка коротка. Если метро рядом и идет прямо в аэропорт — почему бы им не воспользоваться?! Вот только вход в метро какой-то странный. На вид - склад велосипедов. Потом понял, что это всего лишь подземная часть парковки для тех, кто решил воспользоваться подземкой. Эскалаторы (наподобие наших в крупных магазинах) помогли быстро спуститься вниз, но турникетов не было и здесь. Поезд почти бесшумно подплыл к платформе, открылись стеклянные двери, сел и поехал.

Билет так никто и не проверил (вспомнил анекдот про везение в карты Чапаеву в Англии, когда он узнал, что джентльмены здесь верят друг другу на слово). Машиниста в метро тоже нет. Поезд едет сам, подчиняясь командам робота. Хорошо, но для нашего брата немного не по себе. Кто знает, что там ему в его электронную башку взбредет?!

В аэропорту тоже как-то с нашей точки зрения не по-людски. И купить билет, и зарегистрироваться на рейс можно самому у автоматического электронного терминала. Однако разбираться с электронной игрушкой не было ни желания, ни времени. Не глядя, сунул распечатку электронного билета и паспорт служащему, который несколько секунд смотрел в него точно по Маяковскому. После чего попросил произнести имя и фамилию вслух и быстро завершил регистрацию. «Читать они тут не умеют, что ли», – подумал я, отойдя от стойки с чувством посетившего меня наконец внутреннего превосходства.

И только тут заметил, что держу в руках наш внутренний российский паспорт.

Турсоветы

Авиаперелет Москва – Копенгаген – 2,5 часа.



Время отстает от московского на два часа.



Национальная валюта – датская крона. Наряду с кронами многие заведения принимают евро. Обменный курс составляет примерно 6–7 датских крон за 1 доллар США или 7–8 датских крон за 1 евро. Но удобнее всего пользоваться кредитными картами, особенно системы VISA.



Мобильная связь. В Дании работают мобильные телефоны стандарта GSM. Если у вашей компании сотовой связи нет договора о роуминге, можно купить датскую SIM-карту и использовать ее вместо вашей.



Телефонный звонок в чрезвычайной ситуации по номеру 112 поможет связаться с полицией Дании, пожарной службой или получить скорую медицинскую помощь.



Транспорт. Копенгаген – город немаленький, а его окрестности идеальны для экскурсий. Лучше путешествовать сразу на поезде и автобусе, поскольку билеты на поезд действительны также для продолжения поездки на автобусе.

В автобусах полагается платить водителю, в метро необходимо купить билет в кассе, а затем прокомпостировать его в желтом аппарате, размещенном на платформе.

Стоимость автобусного тура из Питера «Четыре скандинавские столицы» с проживанием в двухместном номере отелей класса «три звезды» на базе завтраков – 578 евро. Отправление – во второй декаде мая. Ж/д проезд из Москвы до Питера не включен в стоимость.

Благодарим за помощь в подготовке публикации компанию VisitDenmark

(www.visitdenmark.com)