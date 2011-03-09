Работаем в тандеме с природой

Санаторий «Истра» – один из старейших. В начале прошлого века в бывшей усадьбе Саввы Морозова распахнула двери первая в Подмосковье общедоступная здравница. Все службы в то время находились в одном-единственном деревянном здании.

Современная «Истра» – это многоэтажные корпуса, где комфортно можно разместить одновременно 400 гостей, сильная лечебная база, врачи высшей и первой категорий и, конечно, неизменно внимательное отношение к пациентам.

Рассказывает главный врач санатория «Истра», к.м.н. Андрей ЦАРЕВ.

- Сегодня у нас есть практически все, что используется для оздоровления сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания. Лечение в санатории включает в себя около 50 различных процедур. Физиотерапевтическое отделение располагает полным набором аппаратуры для электро- и светолечения (ультразвук, УВЧ, УФО, электросон, электрофорез, «Соллюкс», «Биоптрон» и другие). Магнитотерапия представлена различными видами магнитных полей (переменное, вращающееся, бегущее, импульсное). Активно применяются многофункциональный механический и классический ручной массаж, групповая и индивидуальная психотерапия.

Постоянно улучшая диагностическую базу, недавно мы приобрели новую современную систему суточного мониторирования артериального давления и ЭКГ по Холтеру, которые позволяют проводить раннюю диагностику ишемической болезни сердца и артериальной гипертонии.

В нашей водолечебнице можно получить хлоридо-натриевые, хвойные, скипидарные, жемчужные, йодобромные, вихревые ванны, подводный душ-массаж. Здесь же отпускаются лечебные души. Прекрасный лечебный эффект дает посещение соляной пещеры.

Среди наиболее популярных у пациентов процедур я бы назвал озокерито-парафино-грязелечение, сухие углекислые ванны, кислородные коктейли, ингаляции, включая те, что производятся с помощью аппарата «Галонеб». Сюда же можно отнести солярий, сауну, баню «кедровая бочка» и водные процедуры в двух чашах крытого бассейна.

Одно из неоспоримых преимуществ санатория – его природное богатство: минеральная питьевая вода из собственной скважины. Маломинерализованная, слабощелочная, сульфатно-магниево-кальциевая, она применяется при лечении хронических панкреатитов, гастритов, колитов, язвенной болезни. Другое достоинство – санаторный – разноуровневый парк, раскинувшийся на 25 гектарах в окрестностях реки Малая Истра.

Наши пациенты любят гулять по его тропинкам среди вековых дубов и вязов, вдыхать аромат широколиственного леса, кормить белок с рук. Климатолечение тонизирует нервную систему, активизирует кровообращение, благотворно влияет на органы дыхания и предотвращает инфекционные заболевания. Некоторым пациентам специально прописываем лечебную ходьбу, в парке проложены два маршрута терренкура.

Лечебные программы санатория рассчитаны на 12, 14, 18 и 21 день. Однако, приобретая путевку, нужно учитывать, что оздоровительный эффект возможен при ее продолжительности от 14 дней.

Санаторий «Истра» работает по линии Фонда социального страхования Московской области и Департамента социальной защиты г. Москвы, добровольного медицинского страхования, а также используя посредничество турфирм. Самый простой способ приехать к нам – это напрямую обратиться в отдел реализации по телефонам:

8 (495)994-54-80

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