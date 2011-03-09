За здоровый отдых

На конгрессе Всемирной федерации водолечения и климатолечения FEMTEC в Будапеште вызвал тревогу тот факт, что популярность санаторно–курортного лечения в европейских странах резко идет на спад. Главной причиной специалисты сочли засилье фармацевтических корпораций, ведущих через СМИ агрессивный маркетинг. Реклама чудо-лекарств, способных якобы в кратчайший срок вылечить от любых болезней, захлестнула и Россию.

Между тем фанаты санаторного отдыха есть. Они подтверждают, что за три-четыре недели санатория можно наилучшим образом скинуть усталость, накопившуюся за год.

В чем же непревзойденность, уникальность бальнеокурортов? Очень часто – в наличии природного источника целебной минеральной воды. Лечебные водные процедуры широко известны еще со времен Древней Греции. В России первая здравница была открыта в Карелии по указанию Петра I в 1718 году. А уже во второй половине ХVIII века образовалась целая география лечебных вод.

Эталоном минеральной воды считается нарзан. При относительно низкой минерализации в нем содержится до 20 минералов и микроэлементов – явление редко встречающееся. Трускавецкую нафтусю с органикой нефтяного происхождения медики приравнивают к сложному гомеопатическому препарату, созданному самой природой. Подобная есть только в Уругвае. Йодобромная вода Усть-Качки, добываемая с глубины 1293–1329 метров, во многом идентична воде Мертвого моря. Она снимает проявления атеросклероза, нормализует артериальное давление, восстанавливает функцию половых желез, лечит заболевания кожи.

Радуйтесь, если это все пока не про вас. Если ваша работа сопровождается стрессами, а времени на себя хронически не хватает, присмотритесь к предложениям здравниц. Здесь заботятся о вашем прекрасном самочувствии на многие годы вперед.