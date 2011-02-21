Новинка от «Радонежа»

Особенность круизов Паломнической службы «Радонеж» – ее экскурсии, наглядно демонстрирующие, насколько история Российского государства тесно связана с православной церковью. А также – церковные богослужения во время стоянок. Рассказывает генеральный директор ПС «Радонеж» Юрий Минулин.

- Что характерно для нас, имеющих 15-летний опыт продаж теплоходных путешествий по рекам и озерам России? Я бы сказал, отсутствие поверхностного отношения к формированию экскурсионных программ. Если наши паломники на Валааме, то никак не меньше двух дней, на Соловках – то, бывает, что и все пять.

В этом сезоне мы предлагаем индивидуальный маршрут на пути следования теплохода «Господин Великий Новгород» из Санкт-Петербурга до Соловков и обратно. Теперь абсолютно любой турист сможет самостоятельно присоединиться к шестидневному круизу на удобной ему остановке, будь то Валаам, Лодейное поле или Петрозаводск. Экономя, таким образом, свои время и деньги. Пребывание на Соловках также по выбору – два, три или пять дней.

Наш первый «круизно-пассажирский» тур стартует 1 июля. За пять дней корабль пройдет 18 шлюзов и сделает пять стоянок. Основная же цель маршрута – посещение великих островов России: Кижи, Валаам, Соловки.

Рады будем видеть вас на нашем судне!