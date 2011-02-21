Праздник-парад теплоходов «Инфофлот»

Активную продажу круизов на предстоящую навигацию «ИНФОФЛОТ» начала на удивление рано – в прошлом августе. Покупательский отклик был таков, что на трех из семи теплоходах, курсирующих под флагом компании, все места были проданы еще до наступления 2011 года.

В чем истоки популярности турпродукта от «ИНФОФЛОТА», «АН» попытались выяснить у его генерального директора Александра Сахарова.

- На рынке мы уже девятый год и являемся одними из крупнейших операторов и одновременно агентов по речным круизам в России и Украине. Из семи наших пароходов четыре полностью модернизированы. Круизы – наша единственная специализация, мы занимаемся ими и только ими. Предлагаем более 2 тысяч рейсов в год – наибольшее количество в стране. Все предложения доступны в нашем интернет-магазине, который открыт 24 часа в сутки.

К услугам клиентов самая обширная в России сеть продаж речных круизов. Недавно мы обозначили свое присутствие в Татарстане. Таким образом, на начало этого года у компании 12 собственных офисов: в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде и Казани.

У наших судов самая длинная пассажирская навигация в стране, мы первыми начинаем и последними заканчиваем круизы. Навигацию 2011 года наша компания откроет 23 апреля парадом теплоходов в Нижнем Новгороде, это будет настоящий круиз-праздник!

– Постоянные клиенты компании, а их более 60%, с удовлетворением отмечают ее неуклонное стремление к совершенству. Поделитесь, чем удивите в этом году?

– Среди предлагаемого круизного многообразия есть особые туры, которые мы объединили в «Золотую коллекцию круизов» компании «Инфофлот». Это эксклюзивные маршруты с новыми стоянками и нестандартными экскурсиями, уютной атмосферой на борту и неизменно прекрасным сервисом. В «Золотой коллекции» – 2011 8 первоклассных круизов на лучших теплоходах компании – «Александр Бенуа», «Н.А. Некрасов», «Карл Маркс» и «Василий Чапаев». Среди особенно удавшихся я бы отметил круиз – «Притоки-2011». На полностью модернизированном двухпалубном теплоходе «Василий Чапаев» туристы пройдут по Москве-реке, Оке, Волге, затем Каме, Суре, Ветлуге и Вятке. Но и это еще не все. Путешествие продолжится на небольших судах вдоль берегов Казанки и Чусовой.

– Отдавая столько сил и времени развитию российского туризма, легко предположить, что и сами вы заядлый путешественник.

– В разгар навигации мне приходится практически еженедельно посещать теплоходы. В итоге за сезон я бываю чуть ли не в десятках круизов. Но, несмотря на это, каждый год выкраиваю несколько дней в конце навигации, чтобы провести их на теплоходе с семьей – в качестве туриста. В этом году хотим пройти по классическому маршруту от Москвы до Санкт-Петербурга.

Кроме того, стараюсь с коллегами бывать и на судах других круизных операторов, в основном зарубежных. Это позволяет перенимать лучший мировой опыт, рождает идеи, которые наша команда воплощает на борту судов.