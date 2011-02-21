В путешествие с капитаном

Говорят, тот, кто хоть раз вдохнул свежий речной ветер с теплоходной палубы, не забудет этого никогда. Специалисты подтверждают, речные круизы – один из самых стабильных сегментов современного туристического рынка. Даже недавний экономический кризис мало повлиял на изменение спроса.

Сегодня по российским рекам ходит 121 теплоход. Из 400 тысяч пассажиров за речную навигацию пятая часть приходится на иностранцев, остальные – наши соотечественники. На протяжении многих лет самыми востребованными остаются круизы по Волге, Волго-Балту и маршрут «Москва – Санкт-Петербург».

Кто чаще отправляется в круизы? Любознательные и легкие на подъем, те, кто не привык терять время зря. Кто ценит душевный покой, не чужд созерцательности и всегда готов повеселиться в приятной компании, даже если сам не блещет талантами.

Речные круизы – удовольствие не из дешевых. Скажем, 24-дневный маршрут в одноместной каюте из Москвы через Ростов-на-Дону до Астрахани и обратно обойдется в нынешнем сентябре в 102 тыс. рублей. Интересно, что именно дорогостоящие предложения, как и малобюджетные варианты, продаются в первую очередь. Если воспользоваться системой «раннее бронирование», ежегодное повышение цен на 5–10% вас не коснется. Другой вариант – сэкономить на стоимости путевки, – стать постоянным клиентом круизной компании и получить неплохие скидки. Однако стоит иметь в виду следующее. Бронируете ли вы роскошную 12-метровую каюту с обязательными душевой, холодильником, телевизором, кондиционером, телефоном и другими прелестями быта или водные процедуры в номере ограничены умывальником, большую часть времени пассажиры проводят вне каюты. Помимо экскурсий и вечерних променадов на берегу будьте готовы к целому калейдоскопу развлечений на судне. Среди них вечер «Коктейль с капитаном» – вне всякой конкуренции. Украшением фотоальбома почти всех дам станет потом снимок «Я и капитан». Подтянутый, обаятельный и истинный джентльмен, капитан – «флаг корабля».

Главное в круизном отдыхе – движение. Перемена мест, достопримечательности, события сопровождаются маленькими открытиями. Одни туристы с восхищением замечают, что именно с реки древний Ярославль неотразим в своем величии. Другие, причалив в Кимрах, открывают для себя кружево деревянных домов-теремов, давно обветшалых, но все равно прекрасных. Третьи с нежностью вспоминают лесную поляну в Мандрогах и себя под дождем в окружении стайки грибов. Удивительно, но, несмотря на большое количество пассажиров на круизном судне, никто никому не мешает. Более того, быстро приходит ощущение, что все – как одна большая семья.

Любопытно, что иные клиенты, по свидетельству туроператоров, из года в год покупают один и тот же маршрут и остаются довольны. Другие фанаты, пользуясь многообразием предложений, ходят в круиз по два, а то и три раза в навигацию.

На что стоит обратить внимание в этом году? Буквально все новинки не перечислить. Вот лишь некоторые.

Ветеран речного флота «Н.В. Гоголь» в честь 100-летнего юбилея встретит вас при полном параде с обновленными палубой и интерьером кают и двух салонов. На 8‑дневный маршрут от Архангельска до Котласа места давно проданы, а вот на короткий трехдневный рейс, может, еще успеете. Поплывете по Северной Двине, где по берегам забытые деревни с избами XIX века, а навстречу попадутся разве что редкие буксиры. Пароход-колесник – единственный, курсирующий по Северной Двине.

13-дневный круиз «Москва – Питер» на «Космонавте Гагарине» позволит во время трехдневной стоянки в Питере совершить паромное путешествие в Хельсинки и Стокгольм.

Те, кто отправится в 10-дневный круиз «Золотое кольцо России» на теплоходе «Н.А. Некрасов», совершат экскурсии из Костромы в Нерехту, Домнино и Сусанино. А причалив в Ярославле, побывают в Переславле-Залесском и Ростове Великом. Планирующим отдохнуть с детьми стоит рассмотреть предложение «Семейного круиза» на том же теплоходе.

Короче говоря, на чем бы вы ни остановили свой выбор, главное, чтобы отдых удался. А это, скорее всего, так и будет.