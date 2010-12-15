Калужский туризм: старт на новые свершения

- Ольга Александровна, насколько уходящий 2010 год был успешным?

– Этот год был отмечен большой напряженной работой. В августе правительством области была рассмотрена и утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на 2011–2016 годы». По сути, это наш утвердительный ответ на вопрос: может ли туризм в будущем стать одной из основных областных специализаций? Признание наших усилий на высоком уровне дает основания рассчитывать на получение средств из федерального бюджета. Они будут направлены на создание и развитие тех туробъектов, на которые заведены инвестиционные паспорта. Несомненным плюсом является то, что программа в большой мере предусматривает развитие туристической инфраструктуры. Это мощный стимул для привлечения бизнеса. Общий объем ресурсного обеспечения программы составит, включая все источники финансирования, пять с половиной миллиарда рублей.

– Кто станет контролировать реализацию намеченного?

– Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, являющееся непосредственным разработчиком программы. Оно отвечает за подготовку нормативной и правовой документации. Не последняя роль и у наших подведомственных учреждений. В частности, туристско-информационному центру «Калужский край» предстоит не только стать ведущим туроператором области, но и обеспечить в регионе информационный комфорт для туристов. Рассчитываем на понимание и поддержку муниципальных образований. С ними наше министерство будет заключать соглашения и оказывать точечную финансовую помощь по конкретным объектам. Планируем развивать районную сеть туристско-информационных центров, создавать консультационные пункты для поддержки туристических проектов.

– Какие туристические направления являются приоритетными?

– К их числу относятся культурно-познавательный туризм, спортивный с активными формами отдыха, деловой и некоторые другие. А самым перспективным видом для нас является аграрный туризм. Двухгодичная программа его развития преследует главную цель – рост туристского потока и увеличение количества мест проживания, способных предоставить комфортный прием. Уже в этом году откроется туристический комплекс «Живой источник» в Мосальском районе. Продолжится крупное строительство в Тарусском районе. Здесь запланирован оздоровительный комплекс «Волна» с экодеревней, «городом мастеров», спортивными сооружениями и банным парком. Дальнейшее развитие получит тарусский пансионат «Серебряный век».

Планируем начать развивать социальный туризм – еженедельные походы выходного дня по окрестностям и пешеходные экскурсии по историческим достопримечательностям Калуги в теплое время года. Маршруты обсуждаются в региональных СМИ с участием калужан. Физическая нагрузка на маршрутах должна быть доступна и родителям с детьми, и пенсионерам.

– Известно, что в Обнинске несколько вузов, которые готовят специалистов для туриндустрии. Какая роль в ваших планах отведена этим вузам?

– Студенты участвовали в качестве независимых экспертов в разработке программы развития внутреннего и въездного туризма. Мы делаем ставку на молодые, креативные кадры, способные решать стоящие перед нами задачи. Конечно, чтобы выработать у студентов творческий подход, придется немало с ними позаниматься. Мы намерены проводить открытые уроки с участием сотрудников своего министерства. Знакомить ребят с проблемами туристической отрасли, особенностями их будущей работы, давать практические советы.

– Ольга Александровна, реализуя пятилетний план, что в итоге предполагаете получить?

– Назову несколько цифр. Количество принимаемых туристов должно увеличиться с 636 тысяч человек (по прошлому году) до 2400 тысяч в 2016-м, то есть более чем в 3,7 раза. При этом число работающих в коллективных средствах размещения возрастет вчетверо и достигнет почти 10 тысяч человек. За тот же период мест в гостиницах станет больше в пять раз, и мы сможем принимать одновременно свыше 35 тысяч гостей. Важные изменения, повторюсь, произойдут также в аграрном туризме. Судите сами, если сейчас у нас имеется лишь полторы сотни средств размещения, то через шесть лет их будет 752.

– В заключение позвольте личный вопрос. До Нового года осталось две недели. Где вас застанет новогодняя ночь? И присоединитесь ли вы к многотысячной армии туристов в каникулы?

– Новый год предпочитаю встречать дома, в семейном кругу. А каникулы отчасти проведу в пути. В дороге 3 января отпразднуем день рождения моей младшей дочери. Большой компанией – 25 человек – из друзей и близких родственников отправимся в древнюю Казань. Отдыхая, надеюсь изучить современный опыт обустройства инфраструктуры на примере этого региона – передового во многих отношениях.