Сергей ГУРОВ, министр спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края, отвечает на вопросы «АН».

- Сергей Николаевич, природный парк «­Ергаки» становится настоящим туристическим центром на карте Сибири. В чем привлекательность парка для туристов и инвесторов?

– Горные лыжи, пешеходные и горно-пешеходные маршруты, научные исследования, волонтерские движения, скалолазание и альпинизм, уникальные по красоте и порой мистические ландшафты – нужно ли добавлять что-то еще к слову «Ергаки»? Благодаря своей доступности парк стал всесезонным местом отдыха с ежегодным туристическим потоком около 65 тысяч человек.

– Что делается сегодня для развития организованного туризма?

– В природном парке выделены четыре зоны, две из них – хозяйственная и туристско-рекреационная – ориентированы на туристов. В хозяйственной зоне с территорией более 8 тысяч гектаров будут возведены гостиницы, турбазы, рестораны, откроются пункты проката спортивного инвентаря, автопарковки. За последние три года там уже построено восемь турбаз.

Сегодня ведется строительство центра подготовки и реабилитации спасателей МЧС и визит-центра. Разработан проект сервисного центра. Проектируется альпинистско-туристический лагерь, а по сути это будет трехзвездочный отель на 200 человек для приема туристов и спортсменов. Одна из самых масштабных – стройка Федерального тренировочного центра подготовки спортсменов-олимпийцев.

– При должном развитии инфраструктурных объектов в «Ергаках» на какой поток туристов рассчитываете?

– Согласно прогнозам, через 10–15 лет он увеличится до 300–350 тысяч человек в год. Основные туристические потоки устремятся из регионов Сибири, меньше – с Урала, из Москвы и заграницы. Сможем ли привлечь планируемые объемы, во многом зависит от того, насколько удастся создать самобытную и комфортную атмосферу для людей. Поэтому большое внимание необходимо уделять инфраструктуре уже существующих объектов и тех, что появятся в будущем. «Ергаки» не похожи ни на Шерегеш, ни на Алтай. Уверен, специфику этой территории нам удастся сохранить.

– Будете ориентироваться на запросы потребителей?

– Безусловно. Нужно адекватно оценить, кто и с какой целью сможет поехать в «Ергаки». Какие именно услуги необходимо создать гостям, будь то любители экстремального отдыха или те, кто хотел бы отдохнуть семьей на природе. Однако, постоянно думая о запросах потребителя, первоочередное внимание будет уделяться экологии парка.

– Когда «Ергаки» станут инвестиционно привлекательными?

– Немалый интерес у частных инвесторов есть уже сейчас, но отчасти их сдерживают проблемы, связанные с созданием энергосистемы, водоснабжения, прокладкой дорог. Проект альплагеря, например, вызывает энтузиазм, поскольку рассчитан не только на спортсменов, но и для отдыха и занятий спортом массового туриста.

Создать полностью инфраструктуру парка под силу только государству. Поэтому так много надежд мы связываем со строительством Федерального центра подготовки и реабилитации спасателей и Федерального спортивного тренировочного центра. Строительные работы уже ведутся, но хотелось бы более интенсивных темпов. Ввод в строй объектов инженерной инфраструктуры и системы безопасного пребывания туристов дадут новый инвестиционный импульс. Опыт других регионов подсказывает необходимость использования комплексных подходов: четкое зонирование территории, соблюдение единой архитектурной концепции, форматирование проектов по целевым группам. По приблизительным расчетам, срок окупаемости проекта «Ергаки» составит 10,5 года при общей стоимости немногим больше 800 миллионов рублей.

– Сергей Николаевич, что делается из комплексных мероприятий с привлечением специалистов других ведомств?

– В августе завершилась научно-практическая экспедиция в природный парк, в которой участвовали 26 специалистов в различных областях: архитектуры, дизайна, инженерной экологии, экотуризма, а также работники МЧС. Была исследована северо-восточная часть парка. По наработанному экспедицией материалу сейчас готовится проектно-сметная документация трех экологических троп. В местах их пересечения определены местонахождения трех альпхижин. Они будут выполнять различные функции – от мини-гостиниц до убежищ от дождя и снега. Кроме того, здесь можно воспользоваться запасом продуктов и спутниковой связью. Все это делается для того, чтобы привлечь больше организованных туристов, увеличить комфорт и безопасность на маршруте, снизить антропогенную нагрузку.

При правительстве Красноярского края создана комиссия, призванная совместно рассматривать все инфраструктурные проекты на особо охраняемых природных территориях, в том числе в природном парке «Ергаки». В состав данной комиссии вошел широкий круг представителей органов исполнительной власти, экспертов.

– В ожидании больших преобразований, связанных со строительством федерального тренировочного центра, что вы можете сказать о развитии спорта?

– Потенциал парка давно используется при подготовке сборных команд Красноярского края по различным видам спорта. Климатические условия среднегорья плодотворно сказываются на общефизической подготовке спортсменов. Проводятся тренировочные сборы перед соревнованиями и реабилитационные мероприятия по окончании спортивного сезона.

Больше того, «Ергаки» – это место спортивных состязаний горнолыжников и сноубордистов. Альпинистов и скалолазов парк привлекает невысокими, но очень сложными горами. У нас уже есть опыт проведения в «Ергаках» серьезных соревнований уровня чемпионата России. В июле прошлого года прошел международный фестиваль альпинизма «Ергаки-2009». В рамках фестиваля состоялись: 27-й чемпионат России по альпинизму в классе скальных восхождений среди мужских и женских команд; международные соревнования по альпинизму в классе скальных восхождений; всероссийские соревнования по скалолазанию; приключенческая гонка V открытых соревнований Красноярского края. Спортивное событие объединило около 200 спортсменов из разных стран мира. Надеемся, подобные форумы станут традиционными.