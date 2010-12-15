Маршрутами дикой природы

Мировая туриндустрия активно голосует за экотуризм. Открыты элитные экокурорты на Мальдивах и в джунглях Таиланда. На очереди им подобные – в Китае, Марокко и во Вьетнаме. Россия, обладающая колоссальным потенциалом, свои экопроекты развивает, создавая природные парки. Предложения отдыха среди дикой природы у нас сочетаются с экологическим просвещением. Яркий пример – природные парки Сибири.

Идея сохранения уникального уголка сибирской тайги в отрогах Саян возникла еще в девяностых годах двадцатого века. После множества перипитий, не обошедшихся без трагических событий, природный парк с территорией более 34 тыс. га был создан в 2005 году. Среди главных задач сохранения экологии и развития научно-исследовательской деятельности были и остаются – увеличение потока организованных туристов и организация отдыха без нанесения ущерба природе.

Те, кто хоть раз побывал в горах на юге Красноярского края, согласятся, что ни одному дизайнеру в мире, ни одному архитектору не под силу придумать и создать ту естественную красоту, что есть в Саянах.

В названиях творений природы отражены их визуальные образы. Скала Зуб Дракона, пик Птица, озера – Светлое, Радужное, Мраморное, Золотарное, горный массив Спящий Саян, долина Горных Духов, Висячий Камень, Перевал Художников… А сколько водопадов, ручьев, альпийских лугов! В местных реках водятся таймень, хариус, налим. Верховья реки Большие Угры, где бьет минеральный источник Аржан Уру, стали особой культово-бальнеологической зоной, подтверждая главную идею природного парка – сохранение экологии окружающей среды. Здесь можно наблюдать смешение темно-хвойной тайги с буйным цветением субальпийских лугов. Очутиться в сумрачном великолепии мхов и лишайников – показателе, кстати, чистого воздуха. А в кедровых лесах повстречать лося, марала или медведя. Надо ли удивляться, что документальный фильм о природе этих мест занял первый приз на Международном фестивале документальных фильмов «­КИТОВРАС‑2010» в номинации «Активный туризм».

Если зимний козырь природных парков – горные лыжи, то летом – это сбор лекарственных трав и ягод, конные туры, рафтинг и наиболее востребованный – пеший туризм.

Лучшее время для них – июнь-август. В начале сезона многие горные перевалы еще закрыты, а в конце августа-сентябре нередко выпадает снег. Самый впечатляющий маршрут – 35 километров троп по хребту Ергаки с разнообразными ландшафтами. Проживание часто в палатках под звездным небом, еда – с дымком на костре, туалет – согласно полевым условиям. Впрочем, протяженность и сложность пути можно подобрать индивидуально.

Близость к природе – это чудесно. Но логично спросить, как обстоят дела с безопасностью?

При входе в природный парк туристы проходят регистрацию с подробным инструктажем. Организованные туристы всегда путешествуют с опытным гидом, индивидуалам в его услугах тоже не откажут. Экологические тропы снабжены массой полезной информации. Словом, вам просто не дадут пропасть!