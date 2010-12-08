Для нас каждый гость – VIP-посетитель

Альберт КУШХОВ – генеральный директор санатория «ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН» отвечает на вопросы «АН».

- В Кисловодске более 50 санаториев и пансионатов. Однако лишь немногим удается занять верхние строчки рейтингов. В чем заключаются ваши конкурентные преимущества?

– Существует золотое правило успешного бизнеса: раз в месяц должна внедряться какая-то новинка. И нам приходится решительно действовать в этом направлении. За последний год было приобретено много нового медицинского оборудования. Это и аппарат, позволяющий проводить не просто ЭКГ, а давать комплексную оценку работе сердечной мышцы по нескольким показателям. Аппараты суточного мониторирования сердечной деятельности и уровня артериального давления. Аппараты, определяющие функциональные возможности органов дыхательной системы.

Распахнули двери новые кабинеты колоногидротерапии, нарзанного орошения кишечника, эндоскопии и фиброгастроскопии – исследование желудка и 12-перстной кишки. Кабинеты урологических и гинекологических процедур. Превосходно оснащены кабинеты офтальмолога и стоматологов.

Мы подтвердили свой статус санатория 4 звезды, закончив недавно капитальный ремонт номерного фонда. На очереди теперь работы по обновлению бассейна, ресторана и всего лобби, где появится масса новых услуг.

– Какие требования вы предъявляете к обслуживающему персоналу?

– Среди первоочередных качеств ценю доброжелательность, предупредительность и желание помочь гостю, умение быстро решать проблему. У персонала улыбка всегда должна быть на лице, а слово «нет» – отсутствовать. Только там, где сотрудник осознает, что каждый гость для него VIP-посетитель и благодаря его приезду в наш санаторий есть возможность работать, можно рассчитывать на успех.

У нас солидные медицинские кадры. 95% врачей – высшей категории, два кандидата наук. Наш коллектив, судя по отзывам, действительно заслуживает много добрых слов.

– Сколько гостей санаторий принимает ежегодно?

– В среднем 5 тысяч человек, учитывая командировочных, которые выбирают «Целебный нарзан» для проживания. Замечу, постоянные наши клиенты имеют скидку от 5%. Основной контингент – москвичи, петербуржцы, ростовчане, волгоградцы.

– Иностранцы к вам не заглядывают?

– Групповых заездов из Финляндии, Германии, Греции, как было в советское время, сейчас нет. Но самостоятельно по путевке зарубежные гости приезжают. Например, одна семейная пара из Баварии у нас уже 11-й раз, другой господин из Германии – 6-й раз. Очень часто возвращаются на лечение бывшие советские граждане, теперь поданные других государств: США, Германии, Франции. При необходимости санаторий обеспечивает переводчиками на приемах у врача и во время процедур. В последнее время участились гости из ближнего зарубежья: Казахстана, Азербайджана, Украины.

– Что обычно входит в стоимость санаторно-курортной путевки?

– Мы постарались включить максимум лечебных процедур по профилю санатория. Помимо этого в стоимость включены минеральные ванны, грязевые аппликации, лечебные души, физиотерапевтические процедуры, ингаляции, массаж.

– Нарзан особенно благотворно действует на детский организм. Можно ли к вам приехать с детьми?

– Санаторий «Целебный нарзан» один из трех в Кисловодске, принимающий на отдых и лечение детей без ограничения возраста. На лечение – от 5 лет, а дети помладше могут находиться на оздоровлении с родителями. Неотъемлемым условием является наличие справок об эпидемиологическом окружении и профилактических прививках, полученных в поликлинике по месту жительства.

– Что делает оздоровительный отдых, на ваш взгляд, разнообразным и приятным?

– К услугам наших гостей ежедневное пользование бассейном в удобное для них время, сауной, теннисными кортами и тренажерным залом. Мы предлагаем большой выбор экскурсий: от поездок на Медовые водопады и обзорных экскурсий по Кисловодску до незабываемых путешествий к подножиям Эльбруса. Вечер, свободный от процедур, можно прекрасно провести в ресторане «Старый город» с европейской и кавказской кухней, в лобби-баре «Горный». Насладиться ароматом кальяна и восточной музыкой, развлечься в ночном танцевальном клубе «Озон».

– Альберт Борисович, приоткройте секрет, что ожидает ваших гостей в новогодние праздники?

– Ежегодно, вот уже на протяжении нескольких лет, мы организуем четырехдневные «Новогодние туры» для тех, хотел бы встретить Новый год вне дома большой веселой компанией. Спрос очень велик, и на сегодняшний день продана большая часть путевок. Но несмотря на это, мы принимаем все заявки от желающих и ставим их на так называемый лист ожидания. Стоимость тура, включая новогодний банкет и развлекательную программу, колеблется от 18 300 до 27 100 рублей с человека в зависимости от комфортности номера. Каждый год делаем программу, не похожую на предыдущую. На этот раз в преддверии новогодней ночи гости соберутся в холле на приветственный коктейль и фуршет под звуки саксофона. А затем, как водится, шикарный новогодний банкет и восхитительная развлекательная программа. Мы намереваемся всех удивить театром национального танца «Меркурий» с удивительными по красоте и самобытности кавказскими танцами. В программе комик-театр «Ю-Микс» с Дедом Морозом и Снегурочкой, шоу мыльных пузырей, новогодняя лотерея с главным призом – путевкой на двоих в санаторий «Целебный нарзан». Конкурсы, фейерверк и стрип-шоу – но и это еще не все. Первого января, по уже сложившейся традиции, «новогодний опохмел» – угощение горячим кавказским шулюмом прямо на свежем воздухе. А второго – потчуем всех горячими блинами и чаем из самовара в сопровождении казачьего ансамбля. Так что милости просим!